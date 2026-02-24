他身為警察竟引誘2名少年傳不雅照 遭判1年10月

葉姓男子擔任警察期間，以2000元引誘少年為他口交，事後認罪賠償，去年初被判刑1年。緩刑5年。檢方另查出葉男引誘2少年拍攝肛門照給他並起訴，法官審理後，依犯拍攝少年性影像2罪，判應執行有期徒刑1年10月。全案可上訴。

保一總隊葉姓警員2024年5月支援基隆任警職時，付2000元讓從交友軟體結識才滿14歲的少年，同意以陰莖進入少年口腔方式完成性交易。葉男在案發後辭職。

基隆地檢署偵查後起訴葉男，基隆地方法院法官審理後認定犯行，審酌坦承犯行，與被害人達成和解並付清賠償，加上無前科，判刑1年，緩刑5年。

檢察官偵查期間，從查扣的葉男手機資訊等事證，查出葉在2023年4月 9日晚間為滿足私慾，，傳送「我想看你的穴」等訊息，給從交友軟體結識的滿15歲少年。少年隨即在房間內，持手機拍攝肛門照片傳送給葉男。

葉男2023年9月27日上午10時，葉男又以相同手法，傳送「我想看」、「你的穴啦」等訊息給滿14歲的少年。這名少年也房間內，持手機拍攝肛門照片傳送給葉男。

檢方再次起訴葉男，法官審理時，葉男認罪。法官指出，葉已成年，更因擔任警察，思慮應已成熟，應更恪守法律，竟為滿足一己私慾，明知兩少年對性的認識程度及自主能力未臻成熟，使少年分別拍攝性影像供他觀覽，對少年身心健全成長及人格發展產生不良影響，實予嚴懲。