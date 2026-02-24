健身房學員涉裝定位器跟蹤騷擾教練 新北檢起訴

新北市1名健身房女學員仰慕男教練，去年起屢次傳訊騷擾、尾隨拍照，還涉嫌在教練的機車上裝設GPS定位器。新北地檢署依違反跟蹤騷擾防制法起訴。

根據起訴書，江姓女子為新北市某健身房學員，去年1月開始不斷傳送電子郵件給她的男性教練，在訊息中稱「很多人只在我生命出現一陣子，但你卻留在我心中」等語表達仰慕之情。教練在健身房曾當面拒絕與江女對話，但女方仍不死心持續找教練交談。

去年8月，江女一路尾隨教練並偷拍照片，並將照片附在電子郵件中再度傳訊騷擾。教練後來發現機車上被裝設GPS定位器，嚇得趕緊報警交由警方偵辦。

新北地檢署日前偵結，認為江女反覆騷擾教練導致其心生恐懼，影響日常生活及社會活動，依違反跟蹤騷擾防制法起訴江女。