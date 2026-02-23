快訊

台中大叔公園見女好欺 飯團豆漿誘騙回家猥褻遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子前年在公園發現一名患有思覺失調症的女子，黃男以請女子喝豆漿、吃飯團為由，哄騙女子返回住處後，以親吻女子、撫摸胸部、下體方式猥褻，女子返家後向家人告知，法院審理時，黃男坦認涉案，依乘機猥褻罪，判刑1年。

檢警調查，黃姓男子在2024年12月底，在南屯區黎明路二段附近的公園，發現罹患思覺失調症、領有輕度身心障礙證明的女子，黃男見女子好欺，以「請你吃飯糰、喝豆漿」為由，哄騙女子返回住處。

黃男返回住家後，在客廳內趁女子不注意時，以親吻女子嘴巴、撫摸女子胸部、下體等方式猥褻，女子返家後，家人才察覺有異報警。

台中地院審理時，黃男坦認涉案，考量到黃男過去曾涉竊盜案遭判刑確定，又在5年內犯下有期徒刑5年以上之罪，構成累犯，加重其刑，黃男也未獲得被害女子原諒，達成和解，依乘機猥褻罪，判刑1年，仍可上訴。

台中市黃姓男子涉猥褻身心障礙的女子，一審判1年。示意圖／ingimage
