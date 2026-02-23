聽新聞
0:00 / 0:00
台中大叔公園見女好欺 飯團豆漿誘騙回家猥褻遭訴
台中市黃姓男子前年在公園發現一名患有思覺失調症的女子，黃男以請女子喝豆漿、吃飯團為由，哄騙女子返回住處後，以親吻女子、撫摸胸部、下體方式猥褻，女子返家後向家人告知，法院審理時，黃男坦認涉案，依乘機猥褻罪，判刑1年。
檢警調查，黃姓男子在2024年12月底，在南屯區黎明路二段附近的公園，發現罹患思覺失調症、領有輕度身心障礙證明的女子，黃男見女子好欺，以「請你吃飯糰、喝豆漿」為由，哄騙女子返回住處。
黃男返回住家後，在客廳內趁女子不注意時，以親吻女子嘴巴、撫摸女子胸部、下體等方式猥褻，女子返家後，家人才察覺有異報警。
台中地院審理時，黃男坦認涉案，考量到黃男過去曾涉竊盜案遭判刑確定，又在5年內犯下有期徒刑5年以上之罪，構成累犯，加重其刑，黃男也未獲得被害女子原諒，達成和解，依乘機猥褻罪，判刑1年，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。