聽新聞
0:00 / 0:00

法界：留通訊紀錄、錄音 避免遭仙人跳

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

社會風氣漸開放，網路交友增多，法界人士建議，孤男寡女共處一室，應維持「數位與物理屏障」，保留通訊軟體對話紀錄及手機錄音，並確認門鎖安全，以免陷入民、刑事糾紛。

律師林依成說，建議當事人進入房間前與朋友保持聯繫，分享即時位置，若感到氛圍詭異，開啟手機錄音，可能成為釐清有無暴力脅迫的關鍵，避免遭「仙人跳」。

他說，入房後檢查有無針孔攝影機鏡頭，確認門鎖安全，防止對方同夥突然闖入「製造捉姦現場」，若遇對方拿預擬的和解書或本票，宣稱簽了就沒事，如現場情形許可，建議不簽名，一旦簽名，對簿公堂時要證明出自「非自由意志」有一定難度。

律師陳宗元說，性侵案比其他刑案證據相對少，法官心證較寬鬆，若告訴人前後證述一致，只要有一些輔佐證據，容易成罪。

他表示，重點在發生性行為前的狀態，若能證明告訴人當時意識清楚，無其他證據顯示遭強迫或下藥，可證明被告清白。

證據 仙人跳 性行為 律師 針孔攝影機

延伸閱讀

竹北房子給女兒…病房錄音分產無效 4姊妹告母弟討遺產敗訴

周杰倫新巡演「場次時間出爐了」！年後在這連唱3天 粉絲樂壞準備搶票

憋著眼淚唱完！大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲 與愛犬「禮物」的跨時空約定

麥可傑克森新紀錄片曝未公開錄音　談與兒童互動

相關新聞

男女同房親密後挨告 合意與否看證據

孤男寡女共處一室挨告性侵，常舉證不易各說各話。卓姓男子被控從夜店將酒醉女子帶至汽車旅館性侵，他質疑女方故意被「撿屍」提告...

法界：留通訊紀錄、錄音 避免遭仙人跳

社會風氣漸開放，網路交友增多，法界人士建議，孤男寡女共處一室，應維持「數位與物理屏障」，保留通訊軟體對話紀錄及手機錄音，...

摸女友胸部一下...台南工程師挨告性騷擾及強制猥褻 法院判拘役30天

碩士畢業的李姓工程師在女友住處觸碰女友胸部一下，女友怒告性騷擾、強制猥褻罪，檢方認定不構成強制猥褻，依違反性騷擾防治法提...

台南大學有「攝狼」...一天內偷拍3名女大生如廁 認罪求緩刑法院不准

30歲劉姓男子利用在台南大學工作的機會，竟在觀察女大學生進入女廁後，潛入從隔壁間用手機偷拍女學生如廁影像；劉在一天內拍了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。