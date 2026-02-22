快訊

摸女友胸部一下...台南工程師挨告性騷擾及強制猥褻 法院判拘役30天

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

碩士畢業的李姓工程師在女友住處觸碰女友胸部一下，女友怒告性騷擾、強制猥褻罪，檢方認定不構成強制猥褻，依違反性騷擾防治法提起公訴；台南地院審理時，認定李始終承認犯行，被害人沒有調解意願，李未能達成調解或賠償，依性騷擾罪判處拘役30天。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，李姓男子去年7月初傍晚近6時在女友台南市善化區住處，明知女友不熱衷性方面相關事物，仍趁女友不注意、不及抗拒之際，以右手觸摸女友胸部一下，讓女友感受到性別冒犯嫌惡感，報警提告，並提出屋內監視器錄影畫面為證。

檢方偵訊時，李承認犯行，依違反性騷擾防治法提起公訴，聲請簡易判決處刑，另女方雖同時提告強制猥褻罪，但檢察官認定構成要件不該當；法院認定李犯行明確，李與被害人為前男女朋友關係，卻未能尊重女友身體權而有性騷擾行為，自有可責。

法院審酌，李沒有前科、碩士畢業、職業為工程師，被害人表示沒有調解意願，李迄今未能達成調解或賠償損失；考量其犯後始終承認犯行，依犯性騷擾防治法性騷擾罪，判處拘役30日。

碩士畢業的李姓工程師在女友住處觸碰女友胸部一下，女友怒告性騷擾、強制猥褻罪,台南地院依性騷擾罪判處拘役30天。可上訴。本報資料照片
碩士畢業的李姓工程師在女友住處觸碰女友胸部一下，女友怒告性騷擾、強制猥褻罪，台南地院依性騷擾罪判處拘役30天。可上訴。本報資料照片

