台南大學有「攝狼」...一天內偷拍3名女大生如廁 認罪求緩刑法院不准

30歲劉姓男子利用在台南大學工作的機會，竟在觀察女大學生進入女廁後，潛入從隔壁間用手機偷拍女學生如廁影像；劉在一天內拍了3名女大生，最後一位機警察覺有異，報警逮人。劉被捕後認罪求緩刑，台南地院依無故攝錄他人性影像罪判刑8月，不宣告緩刑。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，劉姓男子去年8月27日上午10時許，趁著在台南大學啟明苑大樓工作的機會，竟在發現有女學生進入1樓女廁後，潛入從隔壁廁所隔間下方，以手機鏡頭朝向女學生所在廁所位置，攝錄女生如廁過程身體影像。

當天下午4時許、5時許，劉重施故技分別再次偷拍2名女大學生如廁身體影像，最後一名女學生察覺有異，見劉仍在女廁外徘徊，報警逮人；轄區第二警分局在下午5時30分將劉逮捕，查扣手機，確認有3名女學生的3段性影像。

檢察官認定劉涉犯刑法未經同意無故攝錄他人性影像罪嫌，犯意各別，行為互殊，請法院分論併罰；法院審理時，劉承認犯行，採行簡式審判程序，依據相關證據，認定劉犯行明確。

法院審酌，劉為滿足個人私慾，竟利用在校園工作機會，進入女廁內持手機攝錄被害人3人性影像，缺乏對他人身體自主及隱私權尊重，造成被害人心理上受有相當壓力及恐懼，所為應予非難；考量劉沒有前科、承認犯行及家庭、職業等情狀，3個犯行各判刑5月，應執行徒刑8月。