北市里長遭地方人士性騷 警方今凌晨搜索偵訊並函送北檢偵辦
台北市萬華區華江里長洪佳君12日在臉書爆料遭地方有權勢的前輩性騷，她前往北市婦幼隊報案，婦幼隊今天凌晨已經搜索並偵訊林姓嫌疑人，但對於嫌疑人說法，婦幼隊不願透露，只回答一切已在司法程序。
據了解，警方受理報案後，報請台北地檢署指揮，昨晚埋伏等到嫌疑人現身，立即展開搜索、採證及扣押相關證物，完成偵訊筆錄後，今天早上已經依強制猥褻罪嫌函送北檢偵辦。
洪佳君昨晚再發文，爆料遭到性騷的疑不只她一人，今天上午由北市議員洪婉臻陪同出面說明。回憶當時仍充滿驚懼，「我去借用廁所走出來，就在那門口，而且鎖了兩道門，那有多恐怖」也怒指對方是蓄意的。
據傳林姓嫌疑人是萬華地方的有力人士，在市場攤商間有龐大影響力，政商關係良好，也與警方有長期互動。因此案件爆發後，引起地方人士熱議。
外傳洪佳君12日前往華江派出所報案，卻發現警方態度消極，有搓湯圓做法。萬華分局澄清指出，洪在12日發文後，分局網路巡邏發現貼文，分局長立即指派華江所女所長及家防官，主動尋訪洪調查。
警方透露，洪疑慮嫌疑人在地關係良好，擔心報案會讓嫌疑人提前警覺，因此轄區警方立即聯繫婦幼隊，由婦幼隊完成報案程序，報請檢察官指揮後，昨天聲請搜索票，今天凌晨執行搜索。
