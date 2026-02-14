快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

聽新聞
0:00 / 0:00

台中色男大街誘拐弱勢女 帶回家過夜又親又摸…下場曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中從事賣菜的黃姓男子在路上朝女子搭訕，見對方有身心障礙、表達能力不佳，竟誘拐回家過夜還朝她親吻、摸胸及下體，害女子事後接連做惡夢頻喊「救命！」黃犯後坦承，法院以他明知女子弱勢仍欺侮，侵害其性自主，依乘機猥褻罪判他1年。

檢警調查，黃男2024年12月24日下午在南屯區黎明路2段遇到女子，就以請她吃飯糰、喝豆漿為由，邀對方回家並趁其因心智缺陷無法抗拒下，朝女子親吻、摸胸及下體猥褻。

一直到隔天25日早上7點多，黃男陪同女子離開巷口，女子自行回家後家人發現異狀報警才曝光。

台中地院審理時，黃男坦承乘機猥褻，還說若法院認為有加重強制猥褻罪，他也承認；法院查，女子僅可理解簡單日常生活問題，並以簡短回答，醫院驗傷並未發現她身體也明顯傷痕，難認黃男友使用強制手段。

女子母親則說，12月25日女兒一早回來時很害怕、徬徨，並自稱在公園遇到1個叔叔，對方帶她回家問要不要抽菸、喝茶，還說被摸胸部、下體，他們驚覺異狀就帶去醫院驗傷，後來警方就介入。

母親還說，女子事後常做惡夢，做惡夢時一直喊救命、救護車快來救她，並一直問那個人是誰，為什麼不去欺負其他人，要摸她的胸部及下體。

中院審酌，黃男明知女子有身心障礙，對猥褻行為缺乏理解力不知抗拒，竟乘機欺辱女子，侵害她性自主權，犯後未取得原諒等，依乘機猥褻罪判他1年。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

黃男明知女子弱勢仍誘拐回家親吻、摸胸，法院依乘機猥褻罪判他1年。示意圖／ingimage
黃男明知女子弱勢仍誘拐回家親吻、摸胸，法院依乘機猥褻罪判他1年。示意圖／ingimage

猥褻 母親 抽菸

延伸閱讀

出獄12天再犯！英男列車上當眾自慰盯女乘客 警方攔車逮人

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

假偶像真惡魔！前樂團主唱「利用前藝人身分」猥褻未成年粉絲

Roblox出現色狼誘拐兒童、露骨內容 澳洲通訊部長震驚

相關新聞

台中色男大街誘拐弱勢女 帶回家過夜又親又摸…下場曝光

台中從事賣菜的黃姓男子在路上朝女子搭訕，見對方有身心障礙、表達能力不佳，竟誘拐回家過夜還朝她親吻、摸胸及下體，害女子事後...

「借用廁所被連鎖2道門」北市美女里長遭性騷擾淚訴「你怎麼敢」

北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，昨晚再發文遭到性騷的疑不只她一人，上午由北市議員洪婉臻陪同出面...

不只她遇到狼爪！北市里長遭性騷拒隱忍 喊「萬華的女人不是好欺負的」

北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料自己遭地方有權勢的前輩性騷，13日晚間再發臉書文，疑遭到性騷的不只她一人，她也澄清加害者並...

士林地院新婚法警疑開房間偷拍女網友 遭收押、停職

曾姓男子任職於士林地方法院法警，疑涉犯妨害性隱私及不實影像罪遭檢警持票拘提到案，經移送新北地檢署複訊，檢方認定有勾串、滅...

韓網發燒！南韓球員來台疑出沒遊藝場「摸屁股」 台南警未接獲性騷報案

職棒樂天巨人隊日前在台南進行春訓，有網友上傳監視器畫面並發文，提到樂天巨人球員疑似性騷擾。消息傳回韓國，體育朝鮮等多家韓...

春節前夕突襲掃黃！中壢警一日連破兩窟 5外籍女遭依法送辦

春節連假將至，為淨化轄區治安防堵不法，桃園市中壢警分局興國派出所成立專案小組積極蒐證，並報請桃園地方法院核發搜索票獲准，於昨(12)日展開同步查緝行動，連續查獲2處涉嫌妨害風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。