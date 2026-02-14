台中色男大街誘拐弱勢女 帶回家過夜又親又摸…下場曝光

台中從事賣菜的黃姓男子在路上朝女子搭訕，見對方有身心障礙、表達能力不佳，竟誘拐回家過夜還朝她親吻、摸胸及下體，害女子事後接連做惡夢頻喊「救命！」黃犯後坦承，法院以他明知女子弱勢仍欺侮，侵害其性自主，依乘機猥褻罪判他1年。

檢警調查，黃男2024年12月24日下午在南屯區黎明路2段遇到女子，就以請她吃飯糰、喝豆漿為由，邀對方回家並趁其因心智缺陷無法抗拒下，朝女子親吻、摸胸及下體猥褻。

一直到隔天25日早上7點多，黃男陪同女子離開巷口，女子自行回家後家人發現異狀報警才曝光。

台中地院審理時，黃男坦承乘機猥褻，還說若法院認為有加重強制猥褻罪，他也承認；法院查，女子僅可理解簡單日常生活問題，並以簡短回答，醫院驗傷並未發現她身體也明顯傷痕，難認黃男友使用強制手段。

女子母親則說，12月25日女兒一早回來時很害怕、徬徨，並自稱在公園遇到1個叔叔，對方帶她回家問要不要抽菸、喝茶，還說被摸胸部、下體，他們驚覺異狀就帶去醫院驗傷，後來警方就介入。

母親還說，女子事後常做惡夢，做惡夢時一直喊救命、救護車快來救她，並一直問那個人是誰，為什麼不去欺負其他人，要摸她的胸部及下體。

中院審酌，黃男明知女子有身心障礙，對猥褻行為缺乏理解力不知抗拒，竟乘機欺辱女子，侵害她性自主權，犯後未取得原諒等，依乘機猥褻罪判他1年。

