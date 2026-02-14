快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

聽新聞
0:00 / 0:00

「借用廁所被連鎖2道門」北市美女里長遭性騷擾淚訴「你怎麼敢」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，昨晚再發文遭到性騷的疑不只她一人，上午由北市議員洪婉臻陪同出面說明。回憶當時仍充滿驚懼，「我去借用廁所走出來，就在那門口，而且鎖了兩道門，那有多恐怖」也怒指對方是蓄意的。

洪佳君昨晚發交「我可以不當里長，但我不會退讓。我們萬華的女人，不是好欺負的。」上午由洪婉臻陪同出面，洪婉臻也說，洪佳君沉澱了很多天，昨天晚上都還是爆哭，這不只是性騷的問題而已，「權勢性騷」更加的可惡。

洪佳君泣訴，從事情發生到現在只有短短的4天，對她來說每一天都非常的漫長，這幾天很不安，我很害怕，甚至昨天晚上還崩潰，因為她有家人，其實非常的擔心，害怕家人的人身安全，以及自己的人身安全，並指對方人脈很廣，「這個人有非常好的警政關係」。

她說，也曾經想要退縮，想一想是不是就這樣就算了，但昨天還是完成了報案、筆錄、完成了指認，並交出對話記錄，走完所有的程序，一字一句句句屬實，也願意接受司法的檢驗。洪佳君也向市府喊話，「今天我穿的是「Team Taipei（挺台北）」的背心」希望台北也可以挺所有被害的女性。

洪佳君在現場也對加害人說「你怎麼敢？你怎麼敢在那樣密閉的空間裡面對我做出那樣的事情？你怎麼敢以為我會像大家一樣選擇沉默？」

洪佳君也指還有「幾位」受害人，加害者也不只一人，她想把它寫出來「這不是我一個人的事了」、明天可能是任何一位在場的所有女性。

因該涉性騷擾者，傳聞都指向一人，但洪佳君說，檢調單位已經明確指示偵查不公開，她很想公布那個人是誰，但是請大家不要急，會讓影像來還原所有的真相。今天也不想講當天的情形，因為現在光是想到那個畫面，想到那個人的臉，就覺得有一種很惡心的感覺，「能想像我現在心跳加速嗎？」

上午有不少里長和里民到里辦公室聲援洪佳君，看到里民獻花，洪佳君忍不住情緒激動，流著哭和他們擁抱，里民和聲援的里長也大喊性騷擾零容忍。

北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，上午由黨北市議員洪婉臻陪同出面說明。記者楊正海／攝影
北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，上午由黨北市議員洪婉臻陪同出面說明。記者楊正海／攝影
北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，上午由黨北市議員洪婉臻陪同出面說明，里民給她獻花打氣。記者楊正海／攝影
北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，上午由黨北市議員洪婉臻陪同出面說明，里民給她獻花打氣。記者楊正海／攝影

洪佳君 性騷擾 害怕

延伸閱讀

春節連假今起登場...龍山寺、慈惠堂、貓空湧走春人潮 北市警戒備交管

10噸大車司機免跑警局了 北市警首創大貨車通行證「線上核發」

不只她遇到狼爪！北市里長遭性騷拒隱忍 喊「萬華的女人不是好欺負的」

棒球／韓職樂天球員赴台出入非法場所 球團：立即返國但否認性騷

相關新聞

台中色男大街誘拐弱勢女 帶回家過夜又親又摸…下場曝光

台中從事賣菜的黃姓男子在路上朝女子搭訕，見對方有身心障礙、表達能力不佳，竟誘拐回家過夜還朝她親吻、摸胸及下體，害女子事後...

「借用廁所被連鎖2道門」北市美女里長遭性騷擾淚訴「你怎麼敢」

北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，昨晚再發文遭到性騷的疑不只她一人，上午由北市議員洪婉臻陪同出面...

不只她遇到狼爪！北市里長遭性騷拒隱忍 喊「萬華的女人不是好欺負的」

北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料自己遭地方有權勢的前輩性騷，13日晚間再發臉書文，疑遭到性騷的不只她一人，她也澄清加害者並...

士林地院新婚法警疑開房間偷拍女網友 遭收押、停職

曾姓男子任職於士林地方法院法警，疑涉犯妨害性隱私及不實影像罪遭檢警持票拘提到案，經移送新北地檢署複訊，檢方認定有勾串、滅...

韓網發燒！南韓球員來台疑出沒遊藝場「摸屁股」 台南警未接獲性騷報案

職棒樂天巨人隊日前在台南進行春訓，有網友上傳監視器畫面並發文，提到樂天巨人球員疑似性騷擾。消息傳回韓國，體育朝鮮等多家韓...

春節前夕突襲掃黃！中壢警一日連破兩窟 5外籍女遭依法送辦

春節連假將至，為淨化轄區治安防堵不法，桃園市中壢警分局興國派出所成立專案小組積極蒐證，並報請桃園地方法院核發搜索票獲准，於昨(12)日展開同步查緝行動，連續查獲2處涉嫌妨害風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。