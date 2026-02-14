「借用廁所被連鎖2道門」北市美女里長遭性騷擾淚訴「你怎麼敢」

北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，昨晚再發文遭到性騷的疑不只她一人，上午由北市議員洪婉臻陪同出面說明。回憶當時仍充滿驚懼，「我去借用廁所走出來，就在那門口，而且鎖了兩道門，那有多恐怖」也怒指對方是蓄意的。

洪佳君昨晚發交「我可以不當里長，但我不會退讓。我們萬華的女人，不是好欺負的。」上午由洪婉臻陪同出面，洪婉臻也說，洪佳君沉澱了很多天，昨天晚上都還是爆哭，這不只是性騷的問題而已，「權勢性騷」更加的可惡。

洪佳君泣訴，從事情發生到現在只有短短的4天，對她來說每一天都非常的漫長，這幾天很不安，我很害怕，甚至昨天晚上還崩潰，因為她有家人，其實非常的擔心，害怕家人的人身安全，以及自己的人身安全，並指對方人脈很廣，「這個人有非常好的警政關係」。

她說，也曾經想要退縮，想一想是不是就這樣就算了，但昨天還是完成了報案、筆錄、完成了指認，並交出對話記錄，走完所有的程序，一字一句句句屬實，也願意接受司法的檢驗。洪佳君也向市府喊話，「今天我穿的是「Team Taipei（挺台北）」的背心」希望台北也可以挺所有被害的女性。

洪佳君在現場也對加害人說「你怎麼敢？你怎麼敢在那樣密閉的空間裡面對我做出那樣的事情？你怎麼敢以為我會像大家一樣選擇沉默？」

洪佳君也指還有「幾位」受害人，加害者也不只一人，她想把它寫出來「這不是我一個人的事了」、明天可能是任何一位在場的所有女性。

因該涉性騷擾者，傳聞都指向一人，但洪佳君說，檢調單位已經明確指示偵查不公開，她很想公布那個人是誰，但是請大家不要急，會讓影像來還原所有的真相。今天也不想講當天的情形，因為現在光是想到那個畫面，想到那個人的臉，就覺得有一種很惡心的感覺，「能想像我現在心跳加速嗎？」