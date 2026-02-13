快訊

不只她遇到狼爪！北市里長遭性騷拒隱忍 喊「萬華的女人不是好欺負的」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市萬華區華江里長洪佳君昨日爆料自己遭地方有權勢的前輩性騷，今天晚間再發臉書文，疑遭到性騷的不只她一人，她也澄清加害者並非議員，反而是很多議員表達關心，更預告明天上午10時30分，將在華江里辦公室，由民進黨北市議員洪婉臻陪同說明。

洪佳君表示，說出經歷後，收到許多關懷的訊息還未一一回覆，但是都有放在心裡，相關細節交由警方處理，暫時不便對外說明更多。她也提到許多朋友來關心，也有打探消息，這才知道原來受害者不只她一個，只是礙於對方的權勢，不敢說，只能隱忍。

洪佳君說，「聽到電話那頭的對方說出『我也是』的時候，我的心真的碎了。」現在知道這不再是自己一個人的事，也是為了每一個受害者。

她也說，坊間有許多猜測加害者身分的傳聞，必須澄清，對方不具議員身分。相反的，事發後，有許多議員主動表達關心與協助，甚至有外縣市的民意代表願意跨區聲援。除了感謝，還是感謝。

洪佳君也預告，明天上午10時30分，會在華江里辦公室，由菜市場的女兒、民進黨北市議員洪婉臻陪同向大家說明一切，「我可以不當里長，但我不會退讓。我們萬華的女人，不是好欺負的。」

華江里長洪佳君今晚發臉書文，預告明天上午10時30分將對外說明遭性騷的一切。圖／擷取自臉書
華江里長洪佳君今晚發臉書文，預告明天上午10時30分將對外說明遭性騷的一切。圖／擷取自臉書

議員 洪佳君 性騷擾 萬華 北市

