韓網發燒！南韓球員來台疑出沒遊藝場「摸屁股」 台南警未接獲性騷報案

韓國職棒樂天巨人3球員，疑似出沒電子遊藝場，還伸出鹹豬手。情境示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

職棒樂天巨人隊日前在台南進行春訓，有網友上傳監視器畫面並發文，提到樂天巨人球員疑似性騷擾。消息傳回韓國，體育朝鮮等多家韓媒報導，引發韓網熱議。而該遊戲場地所在地的台南市警六分局指出，迄今尚未接獲相關性騷擾報案，如當事人提告，警方隨即啟動偵查程序。

台南市警六分局指出，經查該案於昨日凌晨2時許，在合法設立電子遊藝場內發生，然而，警分局迄今尚未接獲相關性騷擾報案。

據體育朝鮮報導，影片中可見3名疑似樂天球員的人物，在設有電腦螢幕的遊戲場內玩遊戲。經確認，影片中的人是羅承燁、高承慜與金東赫。對此，樂天球團相關人士表示：「目前正在釐清事實經過。」

韓媒指出，第一個爭議是該遊戲場所是否合法，在台灣賭博是違法行為。第二，影片中還清楚拍到，其中一名球員以手觸碰女性工作人員的身體，恐引發性騷擾爭議。

樂天球團相關人士表示：「我們會先徹底釐清所有事實，並依照調查結果，決定是否通報給職棒廉政單位。」實際狀況與後續發展，仍有待進一步確認。