春節前夕突襲掃黃！中壢警一日連破兩窟 5外籍女遭依法送辦

41245 4
警方昨日展開同步查緝行動，連續查獲2處涉嫌妨害風化場所。圖：讀者提供

春節連假將至，為淨化轄區治安防堵不法，桃園市中壢警分局興國派出所成立專案小組積極蒐證，並報請桃園地方法院核發搜索票獲准，於昨(12)日展開同步查緝行動，連續查獲2處涉嫌妨害風化場所，展現警方年節前夕強勢作為。

41245 2
違序人以1200元至3000元不等代價從事半套及全套性交易，全案依社會秩序維護法裁罰。圖：讀者提供

興國派出所於日前執行網路巡邏時，發現轄內疑有一樓一鳳色情交易情資，經於行政組共組專案小組蒐證完備後，持搜索票於昨日下午15時許前往中壢區三光路執行搜索。當場查獲持觀光簽證來台之泰國籍違序人33歲娃女、24歲桑女、23歲萊女，違序人以1200元至3000元不等代價從事半套及全套性交易，全案依社會秩序維護法裁罰。

同日晚間21時許，專案小組再持搜索票，前往中壢區環北路執行第二波查緝行動。警方入內搜索後，當場查獲24歲邱男媒介越南裔40歲張女及41歲范女從事性交易情事，並查扣保險套及相關帳冊資料等證物，另查扣不法所得15萬3000元。邱嫌警詢後，依妨害風化罪嫌移送偵辦；張女及范女依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方將持續透過網路巡邏與實體查緝雙軌並行，嚴正打擊妨害風化行為，絕不容許不法業者破壞社會風氣與治安環境，讓市民在春節期間能安心過節。

本文章來自《桃園電子報》。原文：春節前夕突襲掃黃！壢警一日連破兩窟 逮5外籍女依法送辦

中壢 春節 性交易 警察

