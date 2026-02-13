職場性騷！連江地院書記官長「掀衣露肚」 熊抱壓制還狂摸女職員屁股

福建連江地方法院書記官長林長貴（已退休）多次性騷擾女員工，還大膽地掀衣裸露肚子坐在女方位子上，當著水電工的面撫摸臉部、臀部等，法院組成委員會審議後，認定成立性騷擾，林不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決林敗訴，可上訴。

林長貴擔任書記官長期間，女方2021年8月因辦公室冰箱故障，通知他申請報修，而水電工前來維修時，林先坐在女方座位上，掀起衣服露出腹部，再當著水電工的面，伸手撫摸女方的臉、肩膀、耳朵和屁股；林也趁晚間女方到辦公室拿卷宗時，觸碰對方背部、臀部。

林同年10月要求女方外出，開車載網蔣公紀念園區，並在車上不斷拉女方的手；同年11月間，林趁女方到辦公室商議物品修繕事宜，從背後環抱女方的腰和腹部，並壓制在座位上；隔月，他又於上班時間以手指輕抓女方臀部。

女員工多次向丈夫傳訊息訴苦，並稱不敢得罪林，最終仍向法院申訴。法院組成委員會調查，並決議成立性騷擾，林提申復、復審均被駁回，再提行政訴訟救濟，林主張法院委員會組織不合法，調查不符合客觀、公正、專業原則。林也否認對女員工摸臀、強抱性騷，指女方說法前後不一，更指作證的水電工「挾怨報復」等，請求撤銷處分。

北高行指出，調查委員會組成合法，且水電工接受訪談時表示親眼看到林長貴摸女方臀部，心中非常驚訝，但顧及法院生意，只能裝作沒看見而沉默。另，女方每當被性騷之後，多會傳訊給丈夫訴苦「官長有時會亂摸我」、「我昨天又被官長摸屁股，幹，他真的很色ㄟ」、「色胚」、「我覺得他完全沒有收斂」等語。

判決指出，除相關對話紀錄之外，多名法院同仁也在訪談時陳述，曾聽到女方訴說遭林長貴性騷擾，更有同仁說女方曾提到假日值班時，因為冷氣或暖氣需要更換，有請廠商來，女方到辦公室時已經看到林赤裸或半赤裸的狀態，坐在辦公室等她，覺得很不舒服；或修理師傅假日去看冰箱，林坐在辦公桌將上衣掀開等語。