北市里長遭性騷擾 警方受理偵辦中

中央社／ 台北13日電

北市1名里長昨天在臉書發文表示，近日遭地方上的資深前輩、新聞名人性騷擾，並質疑對方怎麼敢，認為性騷擾零容忍，所以勇敢說出真相。據悉，警方昨晚已受理報案、偵辦中。

被害里長昨天在臉書發文表示，從來沒有想過，有一天這樣的事情會發生在自己身上，身為里長也會被性騷擾，並稱對方是地方上資深的前輩，疫情時期上過新聞的名人，長期擔任管理公共事務的職務，兩人在公務上不可避免的也有很多交流。

她說，事發時間為10日下午，自己如常到對方的服務處拜訪相談地方建設，未料期間卻遭對方數次性騷擾，讓她驚呆了，也感到不可置信，幾經拒絕和一路周旋後，才終於脫離險境。

被害里長表示，事後回想「他為什麼敢」，但考量自身和家人安危，而不敢向周邊的人訴說和報警，隔天才鼓起勇氣致電給也曾遭遇性騷擾案的台北市議員鍾沛君，並感謝對方即時給予安慰。

她認為，性騷擾、零容忍，如果她沉默了，更多同樣遭遇的女性也會沉沒下去，所以鼓起勇氣說出來。

據了解，被害里長昨晚已向北市警方報案，目前此案已報請地檢署檢察官指揮偵辦中。

性騷擾 北市 疫情

相關新聞

職場性騷！連江地院書記官長「掀衣露肚」 熊抱壓制還狂摸女職員屁股

福建連江地方法院書記官長林長貴（已退休）多次性騷擾女員工，還大膽地掀衣裸露肚子坐在女方位子上，當著水電工的面撫摸臉部、臀...

男造訪同事住家竟強壓其妻掀衣吮胸 瞎扯吃藥夢遊判刑11月

李姓男子前年6月間造訪前同事住家，見其妻子獨自坐在客廳，竟強壓在她身上，掀起上衣及內衣撫摸與吸吮胸部，聽到前同事女兒返家...

人夫KTV廁所硬上女子還錄影 不認罪一、二審都判7年6月

台中賴姓人夫到KTV玩樂卻強拉1名女性友人近包廂廁所，不顧她抵抗竟硬上還錄影，犯後瞎扯是「女子非常主動」、「錄影是為自保...

幼兒園長之子性侵猥褻女童被求償判賠60萬 北市教局：已罰逾2300萬元

北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，毛被判28年8月徒刑定讞。1名受害童的父母求償，台北地方...

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，最高法院已就6名女童部分，判毛28年8月徒刑定讞。民事...

遭地方前輩強抱、碰臀 北市里長氣憤：為什麼敢？

台北市萬華區華江里長洪佳君今在臉書曝光，自己在2月10日下午遭到疫情時間上過新聞的名人、長期擔任管理公共事務的職務的地方...

