北市里長遭性騷擾 警方受理偵辦中

北市1名里長昨天在臉書發文表示，近日遭地方上的資深前輩、新聞名人性騷擾，並質疑對方怎麼敢，認為性騷擾零容忍，所以勇敢說出真相。據悉，警方昨晚已受理報案、偵辦中。

被害里長昨天在臉書發文表示，從來沒有想過，有一天這樣的事情會發生在自己身上，身為里長也會被性騷擾，並稱對方是地方上資深的前輩，疫情時期上過新聞的名人，長期擔任管理公共事務的職務，兩人在公務上不可避免的也有很多交流。

她說，事發時間為10日下午，自己如常到對方的服務處拜訪相談地方建設，未料期間卻遭對方數次性騷擾，讓她驚呆了，也感到不可置信，幾經拒絕和一路周旋後，才終於脫離險境。

被害里長表示，事後回想「他為什麼敢」，但考量自身和家人安危，而不敢向周邊的人訴說和報警，隔天才鼓起勇氣致電給也曾遭遇性騷擾案的台北市議員鍾沛君，並感謝對方即時給予安慰。

她認為，性騷擾、零容忍，如果她沉默了，更多同樣遭遇的女性也會沉沒下去，所以鼓起勇氣說出來。

據了解，被害里長昨晚已向北市警方報案，目前此案已報請地檢署檢察官指揮偵辦中。