快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

幼兒園長之子性侵猥褻女童被求償判賠60萬 北市教局：已罰逾2300萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，毛被判28年8月徒刑定讞。1名受害童的父母求償，台北地方法院今判毛及其母應賠60萬元；北市教育局對此再嚴正譴責，並已裁處毛、毛母逾2300萬元。

最高法院已就6名女童部分，判毛畯珅28年8月徒刑定讞。民事部分，1名受害女童的父母提告求償，台北地方法院今判決毛畯珅、其母洪珮筠應連帶賠償女童父親30萬元、女童母親30萬元，可上訴。

該案損害侵權行為賠償判決結果今出爐，教育局對於犯罪行為再次嚴正譴責，並表示，該案自進入司法程序以來，教育局即持續積極配合司法單位調查作業，包含協助提供該園相關資料及行政調查所獲事證等。

教育局說，北市府針對全案處理過程已全面徹底檢討，相關行政調查已於去年初終結，2023年至去年間皆已對行為人毛員及負責人採最重懲處罰鍰，且處其終身不得擔任教保服務人員，迄今分別裁處2220萬6000元、88萬2000元，另含相關人等共2352萬元罰鍰；也已提供所有申請家長閱覽個案調查報告及監視器畫面，協助轉介幼兒相關諮商輔導資源等。

教育局重申，面對北市發生幼兒不當對待、性別案件，一旦查獲明確事證，必即刻從重嚴懲，會堅定與家長站在一起，對行為人絕不寬貸，教育局會持續精進檢討，遏止類此情形再發生，全力維護孩童安全。

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童。本報資料照片
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童。本報資料照片

教育局 女童 北市府

延伸閱讀

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

北市警銀聯防114年阻詐逾26億 蔣萬安頒獎表揚

假偶像真惡魔！前樂團主唱「利用前藝人身分」猥褻未成年粉絲

女軍人遇恐怖男友...掐脖恐嚇「把你殺掉」嚇到退伍？法官判賠12萬

相關新聞

幼兒園長之子性侵猥褻女童被求償判賠60萬 北市教局：已罰逾2300萬元

北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，毛被判28年8月徒刑定讞。1名受害童的父母求償，台北地方...

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，最高法院已就6名女童部分，判毛28年8月徒刑定讞。民事...

遭地方前輩強抱、碰臀 北市里長氣憤：為什麼敢？

台北市萬華區華江里長洪佳君今在臉書曝光，自己在2月10日下午遭到疫情時間上過新聞的名人、長期擔任管理公共事務的職務的地方...

館長健身房遭爆集體性霸凌 受害女教練今出面控訴

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部，遭爆主管集體性霸凌女教練爭議，今女教練A小姐在新北市議會控訴，她在三重及蘆洲...

苗警年前威力掃蕩擴大臨檢 查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒

因應近期年節將至，為維護春節期間社會秩序與民眾安全，苗栗縣警察局11日晚間執行「威力掃蕩擴大臨檢勤務」，查獲4名非法外籍...

找嘸前妻…惡狼持刀性侵前妻閨密還拍片 重判10年8月再賠200萬

趙姓男子深夜找不到前妻，持刀和汽油到前妻閨密家樓梯間埋伏堵人，持刀強押入屋脅幫自己洗澡、口交，還持手機錄下性影像；台北地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。