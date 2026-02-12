幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，最高法院已就6名女童部分，判毛28年8月徒刑定讞。民事部分，一名受害女童的父母提告求償，台北地方法院今判決毛畯珅、其母洪珮筠應連帶賠償女童父親30萬元、女童母親30萬元，可上訴。

毛畯珅2023年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲幼童，批毛身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，利用工作、職務機會犯案，惡性重大，依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴。

一審認為毛畯珅家境、學識良好，且具幼兒保育專業知識背景，深知幼童於學齡前身心發展健康重要性，卻為滿足自己性慾而性侵、猥褻、拍攝性影像，時間長達一年，依11個加重強制性交罪、207個加重強制猥褻罪、6個違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪論罪，累積總刑期1252年6月，應執行28年徒刑。

毛畯珅在二審審理時，坦承所有女童都有被他「摸」過，二審批評毛犯行惡劣，造成被害人和家長嚴重創傷，且認為毛多犯一罪，對其他女童的犯罪事實也有些許出入，經撤銷後改判為28年8月刑，最高法院駁回上訴定讞。

除此之外，毛也被查出自2021年10月起，也在幼兒園對39名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，台北地檢署去年10月22日再依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴，建請法院處以最重刑罰，案件仍在審理中。

民事部分，受害女童與家屬各自提告向毛畯珅、洪珮筠及幼兒園等求償，台北地院今就一名被害女童的父母求償案做出判決。

女童父母提告主張，毛畯珅2021年3月起在母親洪珮筠經營的幼兒園擔任教保員，2023年6月26日至同年月30日因隔壁班老師請假，而由他擔任代理老師的工作，卻侵害女兒性自主權及身體權，導致女兒至今還在接受兒童心理諮商治療，使女兒和他們深感痛苦。

北院認為，毛畯珅相關犯行已經刑事法院論罪科刑，認定屬實，女童因他所為必須接受諮商治療，精神受有極大痛苦，而女童父母有保護、教養義務，基於父母、子女關係所生親情、倫理、生活扶持等法益受到不法侵害，情節重大。