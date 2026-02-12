遭地方前輩強抱、碰臀 北市里長氣憤：為什麼敢？

台北市萬華區華江里長洪佳君今在臉書曝光，自己在2月10日下午遭到疫情時間上過新聞的名人、長期擔任管理公共事務的職務的地方前輩性騷，她說，願意出來講這件事情，認為盼里長應是守護居民的角色，也希望為自己發聲。

洪佳君臉書寫到，身為里長她從未想過自己也會成為性騷擾的受害者。回想在2月10日下午，她如往常到一位地方資深前輩的服務處討論里內事務，期間借用辦公室內的洗手間，使用完準備離開時，他突然站在門口阻擋去路，提出「可不可抱一下」的要求，並伸手靠近。

她說，當下表達拒絕，卻仍被從背後環抱，讓她震驚與不安。在密閉空間中，只能保持鎮定，試圖尋找安全離開的方法。

洪佳君說，回到會客區後，對方主動提出按摩並將手放在肩上，她再次拒絕，但仍必須勉強維持對話，避免激怒對方。當時深刻感受到權力與場域的不對等，只能思考如何平安離開，而不是大聲對抗，直到電話響起，刻意延長通話，為自己爭取時間，才終於找到機會離開。

沒想到，離開辦公室的路上，對方再次觸碰她的腰部，讓她更加確信這並非單一事件。

洪佳君說，回到服務處後，表面如常工作，但內心反覆浮現恐懼與疑問，為什麼他敢如此？或許因為認為會顧慮形象與地方關係而選擇沉默。」過去社會常將責任推向受害者，質問「當時為何不拒絕」，卻忽略在壓迫與恐懼之中，人首先想到的是自保。

她說，混亂的時刻想起曾經公開談過自己遭遇的北市議員鍾沛君，面對鏡頭時無懼的臉孔，「我想努力成為一位奮鬥者。為自己，也為需要的人。我會站在陽光明媚之處，抬頭挺胸。」所以隔天早上鼓起勇氣打給鍾沛君，渾身的重擔才終於卸下來。

洪佳君說，會選擇說出這段經歷，不是為了成為話題，而是希望提醒社會，性騷擾可能發生在任何人身上，也可能發生在看似有地位與力量的人身上。沉默只會讓傷害延續，讓更多人陷入同樣的困境。里長應是守護居民的角色。