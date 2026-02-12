快訊

館長健身房遭爆集體性霸凌 受害女教練今出面控訴

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部，遭爆主管集體性霸凌女教練爭議，今女教練A小姐在新北市議會控訴，她在三重及蘆洲館任職時，遭已婚店長權勢性騷，雖拒絕店長追求卻在工作屢遭刁難，甚至被逼退，自己身心俱疲求助精神科醫師，今向勞工局申訴，勞工局表示將立即受理調查。

A小姐今表示，她先三重館擔任教練，但工作不久店長向她告白，她直接婉拒，未料店長開始以工作的業績不佳等理由意圖將她逼退，要求她簽志願離職書，她求助精神科醫師，她離開三重館後，K教官邀她回蘆洲館工作，她向教官表示遭三重館店長騷擾，沒想到K教官卻要她跟店長在一起，甚至還說出不堪入耳的話。

新北市議員戴瑋姍、台北市議員參選人中正萬華馬郁雯及內湖南港議員參選人陳又新今出席記者會表示，三重店長用下流言語追求，又以工作表現不佳逼迫離職，這就是違反性平法，今館長出面指已在調查處理，對店長記一個大過及十個小時性平教育，做出這種懲處就是有性騷事實。

陳又新說，此事發生導致A小姐精神受到嚴重創傷，事發一年多來三重館及蘆洲館都置之不理，直至近日出現言論才趕緊出面。

戴瑋姍說，這不只是單純性騷，更是職場的權勢性騷，受害人為保住工作必須要想辦法逃脫狼爪，身心負荷大，成吉思汗公司層層掩蓋，一年多來受害人沒獲得任何道歉與賠償，還被迫簽下志願離職書，難道館長不知情? 這絕不是單一事件，職場霸凌及性騷零容忍，要求勞工局對成吉思汗新北4個館所進行勞動稽查。

新北勞工局就安科科長王憶芬表示，今正式接受申訴後，將立即啟動調查程序，向雙方了解事件始末釐清案情，後續並提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議，如確有違反性別平等工作法規定，將依法開罰。若調查雇主在申訴人提出申訴後在三個月內未進行調查，將可對雇主處罰二萬至一百萬罰緩，另申訴人對性騷調查結果不服，也可提起告訴。

今女教練A小姐（左二）在新北市議會控訴，她在三重及蘆洲館任職時，遭已婚店長權勢性騷。記者林媛玲／攝影
店長 館長 性平

