苗警年前威力掃蕩擴大臨檢 查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒

因應近期年節將至，為維護春節期間社會秩序與民眾安全，苗栗縣警察局11日晚間執行「威力掃蕩擴大臨檢勤務」，查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒情事，當場帶案處理；另案查獲賭博案件及查處頭份市區醉酒滋事案件將6名滋事男子依違反社會秩序維護法移請裁罰。

縣警局指出，本次威力掃蕩勤務，由局長李忠萍親自主持勤教並率隊執行威力掃蕩擴大臨檢勤務，宣示強力掃蕩決心，結合軍警民力合計243名，其中警力207名、憲兵4名、民力32名，針對苗栗市及頭份市外籍人士經常出入場所KTV、小吃店及治安熱點、幫派易出入處所、圍事及寄生營業據點、指標性場所等，實施擴大臨檢、巡邏及路檢作為，臨檢場所45處、重要道路15處。

昨晚擴大臨檢於特定場所查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒情事，當場帶案處理；刑警大隊同步執行專案查緝，另案查獲賭博案件，相關涉案人員均移送偵辦。臨檢期間，110勤務指揮中心接獲民眾報案指稱頭份市區發生醉酒滋事案件，立即調派線上擴大臨檢警力20名趕赴現場處置，迅速控制場面，查獲滋事人員6名，並依違反社會秩序維護法移請裁罰。

另統計2月份迄今已查獲各類刑案254件，其中竊盜案37件、賭博案7件、詐欺案53件、毒品案44件、公共危險案30件，並緝獲通緝犯38名。