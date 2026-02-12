快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

苗警年前威力掃蕩擴大臨檢 查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

因應近期年節將至，為維護春節期間社會秩序與民眾安全，苗栗縣警察局11日晚間執行「威力掃蕩擴大臨檢勤務」，查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒情事，當場帶案處理；另案查獲賭博案件及查處頭份市區醉酒滋事案件將6名滋事男子依違反社會秩序維護法移請裁罰。

縣警局指出，本次威力掃蕩勤務，由局長李忠萍親自主持勤教並率隊執行威力掃蕩擴大臨檢勤務，宣示強力掃蕩決心，結合軍警民力合計243名，其中警力207名、憲兵4名、民力32名，針對苗栗市及頭份市外籍人士經常出入場所KTV、小吃店及治安熱點、幫派易出入處所、圍事及寄生營業據點、指標性場所等，實施擴大臨檢、巡邏及路檢作為，臨檢場所45處、重要道路15處。

昨晚擴大臨檢於特定場所查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒情事，當場帶案處理；刑警大隊同步執行專案查緝，另案查獲賭博案件，相關涉案人員均移送偵辦。臨檢期間，110勤務指揮中心接獲民眾報案指稱頭份市區發生醉酒滋事案件，立即調派線上擴大臨檢警力20名趕赴現場處置，迅速控制場面，查獲滋事人員6名，並依違反社會秩序維護法移請裁罰。

另統計2月份迄今已查獲各類刑案254件，其中竊盜案37件、賭博案7件、詐欺案53件、毒品案44件、公共危險案30件，並緝獲通緝犯38名。

縣警局表示，對於任何危害公共安全之不法行為，將持續強化執法力道，並呼籲民眾如遇可疑人事物，務必即時通報警方，透過警民及時聯動，讓不法分子無所遁形，共同守護苗栗的安全，讓民眾安心過好年。

昨晚擴大臨檢於特定場所查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒情事，當場帶案處理。圖／警方提供
昨晚擴大臨檢於特定場所查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒情事，當場帶案處理。圖／警方提供

臨檢 賭博 頭份

延伸閱讀

大馬路旁檳榔攤興起「目賊仔」快閃賭場 警方抓14賭客送辦

「拚過年紅包」把公園當賭場 警喬裝潛入抓人20賭客驚慌亂竄

盧秀燕到豐原警分局慰勞警民力 期勉農曆年節治、交安順遂

又見棋牌社藏賭！楊梅警深夜攻堅逮16人查扣12萬

相關新聞

館長健身房遭爆集體性霸凌 受害女教練今出面控訴

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部，遭爆主管集體性霸凌女教練爭議，今女教練A小姐在新北市議會控訴，她在三重及蘆洲...

苗警年前威力掃蕩擴大臨檢 查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒

因應近期年節將至，為維護春節期間社會秩序與民眾安全，苗栗縣警察局11日晚間執行「威力掃蕩擴大臨檢勤務」，查獲4名非法外籍...

找嘸前妻…惡狼持刀性侵前妻閨密還拍片 重判10年8月再賠200萬

趙姓男子深夜找不到前妻，持刀和汽油到前妻閨密家樓梯間埋伏堵人，持刀強押入屋脅幫自己洗澡、口交，還持手機錄下性影像；台北地...

長榮大學副教授捲性侵醜聞 校方：對不當行為零容忍

6旬張姓副教授遭媒體爆料捲入性醜聞疑雲，被指控侵犯小他30歲女業務，除將對方納為小三還要求墮胎最後分手，張則僅承認和女業...

稱孩子「只是細胞」…遭小三控性侵、逼墮胎 長榮大學副教授認感情糾紛

年約65歲、長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平，遭一名小他約30歲的女業務指控，疑似以權勢與甜言蜜語發展婚外情，並在對方懷孕後冷血要求墮胎，甚至稱孩子「只是細胞」，相關指控引發社會譁然。

兒少深偽照片流竄 圖解AI「一鍵脫衣」加劇性剝削

在生成式人工智慧（AI）協助下，「一鍵脫衣」App已成為最新主流兒少性剝削的犯罪工具，展翅協會去年檢舉熱線發現58個網路平台提供ＡＩ換臉、一鍵脫衣等客製化服務，希望政府修法，嚴禁ＡＩ用於性影像產製。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。