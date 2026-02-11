找嘸前妻…惡狼持刀性侵前妻閨密還拍片 重判10年8月再賠200萬

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

趙姓男子深夜找不到前妻，持刀和汽油到前妻閨密家樓梯間埋伏堵人，持刀強押入屋脅幫自己洗澡、口交，還持手機錄下性影像；台北地院審理，依攜帶凶器侵入住宅對被害人為錄影強制性交罪判趙有期徒刑10年8月，並判賠被害人200萬元。可上訴。

判決書說，趙姓男子2025年7月13日找不到前妻，先以寶特瓶裝汽油，戴安全帽、攜帶水果刀至被害女子家的樓梯間埋伏躲藏，趁被害人深夜返家時，衝出以水果刀抵住她的脖子強押入屋。

趙入屋之後，先收繳被害人的手機等通訊設備，隨後開始持刀命令被害人幫他洗澡、替他口交，再命令被害人10分鐘內讓他射精，作案時，趙還拿出手機攝影，最終強制性侵得逞，被害人事後報案，檢方偵辦起訴趙。

法院審理時，趙雖認罪，但表示自己因長期吸毒，犯案時意識不清等，不過，法官認為趙犯案過程十分縝密，未採信他的辯解，認定趙成立攜帶凶器侵入住宅對被害人為錄影強制性交罪。

判決指出，趙的行為嚴重侵害被害人的身體自主權，造成對方身心難以磨滅的傷害，而趙雖同意賠償損失，但沒有實質賠償或彌補行為，趙犯罪手段惡劣，重判趙有期徒刑10年8月。

此外，被害女子對趙提刑事附帶民事求償200萬元，主張她的身體自主權及性隱私權遭到趙的嚴重侵犯，身心痛苦，法官依據醫師診斷證明書、心理諮商摘要等書證，審酌被害人有焦慮狀態、急性壓力反應，判趙賠償被害人200萬元。

趙姓男子深夜找不到前妻，持刀和汽油到前妻閨蜜家樓梯間埋伏堵人，持刀強押入屋脅幫自己洗澡、口交，還持手機錄下性影像。示意圖／AI生成
被害人 前妻 性侵 隱私權 閨密
