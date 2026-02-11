快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮大學副教授捲性侵醜聞 校方：對不當行為零容忍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

6旬張姓副教授遭媒體爆料捲入性醜聞疑雲，被指控侵犯小他30歲女業務，除將對方納為小三還要求墮胎最後分手，張則僅承認和女業務有感情糾紛，長榮大學上午說，對任何性侵害或不當行為皆零容忍，已依相關法規啟動校內處理機制。

根據「鏡週刊」報導，女業務與已婚張姓副教授原是高爾夫球友，6年前經朋友認識介紹，前年58月張藉口介紹客戶約她參加飯局，席間不斷灌酒，她醒來後人已躺在飯店床上遭張性侵得逞。經張多次安撫選擇原諒當了小三。

女業務表示，發現自己懷孕，張某不想負責，還設局騙她拿掉小孩，她認為張根本是始亂終棄，思考後出面控訴。

長榮大學上午回應說，該師已退休，目前為本校兼任教師，校方一向重視性別平等與校園倫理，對任何形式的性侵害或不當行為皆採取零容忍立場，針對媒體報導所述事件，已依相關法規啟動校內處理機制。

長榮大學副教授遭爆捲性醜聞，學校上午回應對任何形式的性侵害或不當行為皆採取零容忍立場。圖 ／取自學校網站
長榮大學副教授遭爆捲性醜聞，學校上午回應對任何形式的性侵害或不當行為皆採取零容忍立場。圖 ／取自學校網站

性侵害 長榮大學 小三
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

稱孩子「只是細胞」…遭小三控性侵、逼墮胎 長榮大學副教授認感情糾紛

小三風波陰影未散！吳卓源遭前東家切割 再提「公園事件」掀熱議！

絕不讓步！3星座會直球對決小三...牡羊網路公審、這星座告死他

夫帶小三「侵門踏戶」回家激戰 兒錄下呻吟聲成鐵證…正宮獲賠40萬

相關新聞

長榮大學副教授捲性侵醜聞 校方：對不當行為零容忍

6旬張姓副教授遭媒體爆料捲入性醜聞疑雲，被指控侵犯小他30歲女業務，除將對方納為小三還要求墮胎最後分手，張則僅承認和女業...

稱孩子「只是細胞」…遭小三控性侵、逼墮胎 長榮大學副教授認感情糾紛

年約65歲、長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平，遭一名小他約30歲的女業務指控，疑似以權勢與甜言蜜語發展婚外情，並在對方懷孕後冷血要求墮胎，甚至稱孩子「只是細胞」，相關指控引發社會譁然。

裸聊側錄 受害者全是男性

兒少性剝削轉至線上，台灣展翅協會表示，裸聊側錄防不勝防，不少惡意網站誘拐網友視訊裸聊，側錄畫面後，進行勒索，受害者清一色...

「一鍵脫衣」猖獗…兒少性剝削 AI淪犯罪工具

除了換臉，在生成式人工智慧（ＡＩ）協助下，「一鍵脫衣」Ａｐｐ已成為最新主流兒少性剝削的犯罪工具，展翅協會去年檢舉熱線受理...

「創意私房」北市警偷拍女警、少女 55罪改判無罪、刑度累計13年4月

台北市警大安分局前警員郭昇翰被控在派出所女廁安裝微型攝影機，檢方查出66名女性遭偷拍，台北地檢署依兒少性剝削防制條例等罪...

上傳生活照「AI一鍵脫衣」非法網站大增 民團籲慎防兒少性剝削新型態

兒少性影像傳播成為主流兒少性剝削樣態，除偷拍、誘拐兒少拍攝性影像的案件，使用生成式人工智慧（AI），讓兒少被「一鍵脫衣」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。