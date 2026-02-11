長榮大學副教授捲性侵醜聞 校方：對不當行為零容忍

6旬張姓副教授遭媒體爆料捲入性醜聞疑雲，被指控侵犯小他30歲女業務，除將對方納為小三還要求墮胎最後分手，張則僅承認和女業務有感情糾紛，長榮大學上午說，對任何性侵害或不當行為皆零容忍，已依相關法規啟動校內處理機制。

根據「鏡週刊」報導，女業務與已婚張姓副教授原是高爾夫球友，6年前經朋友認識介紹，前年58月張藉口介紹客戶約她參加飯局，席間不斷灌酒，她醒來後人已躺在飯店床上遭張性侵得逞。經張多次安撫選擇原諒當了小三。

女業務表示，發現自己懷孕，張某不想負責，還設局騙她拿掉小孩，她認為張根本是始亂終棄，思考後出面控訴。