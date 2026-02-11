稱孩子「只是細胞」…遭小三控性侵、逼墮胎 長榮大學副教授認感情糾紛

一名女業務指控長榮大學副教授張振平性侵，哄騙她成小三後，又逼其墮胎。示意圖，非文中當事人。 圖／Ingimage

年約65歲、長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平，遭一名小他約30歲的女性業務指控，以權勢與甜言蜜語發展婚外情，並在女方懷孕後冷血要求墮胎，甚至稱孩子「只是細胞」。

根據《鏡週刊》報導，女業務向媒體爆料，6年前透過友人介紹認識張振平，對方以學者身分與人脈協助其業務，讓她視其為值得信賴的權威人士。直到前年5月，張在餐會中對她有逾矩行為，隨後更變本加厲。前年8月，張以介紹客戶為由邀她赴飯局，期間勸酒，讓她在醉後失去意識，醒來發現身在飯店房間，遭到對方性侵。張事後道歉並承諾會照顧她，雙方因此發展為交往關係。

女業務表示，交往期間，張對她噓寒問暖，常傳訊示愛，甚至稱她「太會旺夫了」，讓她以為對方是認真交往並計畫兩人的未來。然而同年9月，她發現自己懷孕，張卻態度驟變，不僅拒絕負責，還語帶威脅稱她是「小三」，指若她的父母知情將會難過，並不斷要求她墮胎。

長榮大學職安與衛生學系副教授張振平（圖）遭控設酒局灌醉女業務，哄騙她成小三後，又逼其墮胎。 聯合報系資料照

她指出，張為取信於她，簽署協議書承諾未來會與妻子離婚、替她買房、每月提供生活費，並保證日後可名正言順結婚生子。最終在對方的壓力與承諾下，她接受墮胎，但事後身心受創，甚至出現創傷反應。

更令她震驚的是，後來張提出暫時分手，理由是需安撫妻子，並出示所謂的「離婚前協議書」。不料去年底，張妻反以侵害配偶權提告，證據正是張所出示的文件，內文點名她為外遇對象，導致她捲入訴訟風波。

女業務從張妻口中得知，張過去曾多次外遇，包括女助理與同校女教授，讓她驚覺對方是慣犯，憤而決定出面揭發，希望避免其他女性受害。

針對相關指控，張振平則回應，坦承與女業務曾有交往，但否認性侵，也否認有其他外遇，稱雙方僅為感情糾紛，其餘細節不便多談。長榮大學則至截稿為止，尚無對此事做出回應。

根據LinkedIn資訊及長榮大學官網，張振平於1978至1982年就讀國立成功大學環境工程學系，1989至1991在台灣大學公共衛生研究所攻讀碩士，1993至2000年則在台灣大學環境衛生研究所攻讀博士，取得博士學歷後，曾任衛生福利部疾管署各項查核、審議委員，也曾任職於台南市政府職安專案輔導專家，威煦軟體ESH顧問，顯見政商關係良好。

張振平過去受訪時指出：「台灣往世界靠，中國則是往台灣靠。」表示台灣環境安全與衛生（環安衛、ESH）領域發展數十年，近年更加速與國際標準接軌；相較之下，中國大陸在法規落實與企業內部管理上仍呈現多軌並行的現象，導致台商赴中國設廠時，常會感受到「安全文化上的落差很大」，中國相當仰賴台灣與香港的管理樣板，透過台港企業的經驗逐步學習，未來環安衛管理文化有望持續向國際標準靠攏。