裸聊側錄 受害者全是男性

兒少性剝削轉至線上，台灣展翅協會表示，裸聊側錄防不勝防，不少惡意網站誘拐網友視訊裸聊，側錄畫面後，進行勒索，受害者清一色為男性，近期求助人數明顯上升，其中不乏高中生、大學生。

展翅協會秘書長陳逸玲說，二○二五年諮詢熱線受理一七九件諮詢案件，其中性影像案件超過七成，多起涉及ＡＩ深偽影像、視訊裸聊。不肖人士透過網路聊天軟體，提供裸露女子影像，勾起男性色心，誘使被害人脫去衣物，與其進行視訊裸聊，並將過程側錄，藉此勒索金錢、遊戲點數或虛擬寶物等。

教育部國教署主任秘書黃瀞儀指出，在網路遊戲文化中，網友常在聊天、對話時，交換虛擬寶物，若為了利益交換與網友產生不當連結，就容易成為性剝削弱點。呼籲家長，孩子如有網路遊戲習慣，保持「不過度干涉，但適度傾聽」態度，溫和提醒孩子留意性剝削樣態，避免被害。

負責少年業務的警官表示，犯兒少性影像案刑責不輕，依兒少性剝削條例，拍攝、製造兒少性影像，處一年以上七年以下徒刑；引誘處三年以上十年以下；以強暴、脅迫、詐術或其他違反本人意願方法，處七年以上；散布處一年以上七年以下。

如果兒少不幸受害，應立即截圖、保留網址，向警方報案。需學會保護自己，避免與陌生網友聊天及提供私密影像、個人資料。在使用網路社群時，鎖住個人檔案、限制分享對象，防止照片被利用，另建議學校及家長，加強孩子的數位素養、兩性觀念與法治教育，從根本預防做起。

至於「脫衣」Ａｐｐ等ＡＩ生成性影像工具在台並不違法，雖然Google、Apple嚴格審查，但部分脫衣Ａｐｐ透過隱藏功能、付費解鎖來躲避審查，提醒民眾不可濫用。