一鍵脫衣猖獗…兒少性剝削 AI淪犯罪工具

性影像傳播成為主流兒少性剝削樣態，ＡＩ已成為不可忽視的新型犯罪工具。記者陳正興／攝影

除了換臉，在生成式人工智慧（ＡＩ）協助下，「一鍵脫衣」Ａｐｐ已成為最新主流兒少性剝削的犯罪工具，展翅協會去年檢舉熱線受理近二五○○件兒少性影像案件，發現五十八個網路平台提供ＡＩ換臉、一鍵脫衣等客製化服務，希望政府修法，嚴禁ＡＩ用於性影像產製。

展翅協會秘書長陳逸玲表示，違法上架兒少性影像的網站，多為檔案下載、論壇類型，除了提供性影像內容，只要網友提供人像照片、生活照，透過ＡＩ，還能自動生成大量性影像內容，「這對兒少身心健康，造成重大危機。」

「生成式ＡＩ性影像早在校園現蹤。」陳逸玲說，愈來愈多學生看過同儕使用ＡＩ技術換臉，或看過同學的生成式性影像，從國中至大學都有，這已是校園霸凌，虛擬性影像嚴重傷害當事人身心，程度不亞於真實性影像，陷入長期擔憂，心理壓力沉重，亟需心理資源介入輔導。

除非法網站外，透過Google Play、APP Store等應用程式下載平台，均可輕易取得一鍵脫衣工具。陳逸玲表示，依據現行法規，是無法開罰這類軟體，而部分學生使用這類Ａｐｐ來作弄同學、朋友，以為無傷大雅，而樂此不疲。

陳逸玲呼籲，政府與立法委員應儘速修法，全面禁止ＡＩ脫衣工具，並確立其刑事與民事責任，而平台業者應全面偵測並阻擋涉及兒少的脫衣內容，禁止任何脫衣工具上架。

衛福部保護司司長郭彩榕表示，ＡＩ浪潮難擋，兒少性剝削樣態已從實體轉為數位，「兒少性剝削防制條例」於一一二年大幅修正，兒少性影像明文入法，處罰範圍不限於真人，ＡＩ擬真性影像也納入處罰範圍，凡製造、散布及持有，均訂有對應罰則。此外，衛福部已成立「性影像處理中心」，全年無休接受通報，下架相關影像。

數位發展部次長侯宜秀指出，人工智慧基本法已於一月正式公布實施，立法附帶決議特別提及，要針對ＡＩ應用進行兒少影響評估，國科會、數發部偕同主管機關衛福部、教育部及相關單位正執行這項政策，並研議建立定期評估機制。

數發部也參考國際趨勢，研擬ＡＩ風險分類框架草案，預計三月底提報行政院，各目的事業主管機關將依據這個框架跟步驟，檢視所主管的業務在ＡＩ應用方面的風險，採取適當治理方式。侯宜秀強調，數發部將成為衛福部、教育部的技術後盾，透過跨部會專業分工，守護兒少權益。