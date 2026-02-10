大安警偷拍女警少女與女病患下體...55罪改判無罪 刑度累計13年4月

台北市警大安分局前警員郭昇翰被控在派出所女廁安裝微型攝影機，檢方查出66名女性遭偷拍，台北地檢署依兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴郭。台北地院審理時，郭認罪，北院判郭12年徒刑，郭另偷錄1名女同學如廁，北院也依個資法非法蒐集個人資料罪判他1年2月徒刑。郭和檢方皆上訴，台灣高等法院今撤銷改判，15個罪刑期累計13年4月。

郭昇翰另被訴對54名不知名女子犯公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪、1個被訴違反個資法但被害人撤告部分，全部無罪。因郭另有相似他案審理中，為減少不必要的重複裁判，本案將另定應執行刑。

檢方調查，郭昇翰涉嫌加入色情網路論壇「創意私房」會員，與藝人黃子佼一樣疑下載未成年少女性隱私影像，台中地檢署另案查辦獲知郭涉案，移送台北地檢署偵處。

郭昇翰偷拍對象包括女警、赴派出所洽公女子、借廁所的女路人，他處理轄區女身心障礙者救護勤務，發現對方下半身未著衣褲，也竊錄女病患隱私，相關犯案對象還有少女、女學生，現役女警及多名受害人都提告。

檢方搜索、蒐證，查扣郭昇翰的行動硬碟，過濾發現被害女子約66人，偵辦後，依公務員假借職務上之機會妨害秘密、個人資料保護法、兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴郭，並建請法院加重其刑。

北院指出，郭昇翰2022年5月15日透過網路購買微型錄影裝置，分別安裝在曾服務的兩個不同派出所的身障廁所內，郭將鏡頭朝向廁所的馬桶正面，隨機拍下使用者如廁的畫面後，再截圖存檔私藏。郭除了在派出所偷拍，也在超商廁所偷裝針孔，隨機竊錄使用廁所的人正面容貌且裸露下體的猥褻影片。此外，郭也利用與女警共同洽辦公務時，利用貼身靠近她們的機會，從女警的衣領、衣擺、襯衫縫隙處竊錄她們的胸部。

檢察官和郭昇翰都上訴，高院審理時，郭坦承犯行。高院認為，郭於2023年2月10日刑法修法前偷拍成年女子如廁，及偷拍女性領口身體隱私部位部分，應論刑法公務員假借職務上機會，故意犯無故竊錄他人身體隱私部位罪；修法後偷拍同學如廁畫面部分，因是於下班後所為，未利用公務員身分，因此以刑法無故攝錄他人性影像罪論處；偷拍兒童如廁畫面，應論以兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項之罪。

高院也認為，郭昇翰的偷拍行為是為了滿足自己性慾，而非基於為自己財產上不法利益的主觀意圖，與個人資料保護法第41條構成要件不符；郭也無法確認女子身分為何人，因無法與個人資料連結，也無法論以非法蒐集個人資料罪，此部分北院的認定違誤，應撤銷另判無罪。