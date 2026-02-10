快訊

上傳生活照「AI一鍵脫衣」非法網站大增 民團籲慎防兒少性剝削新型態

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

兒少性影像傳播成為主流兒少性剝削樣態，除偷拍、誘拐兒少拍攝性影像的案件，使用生成式人工智慧（AI），讓兒少被「一鍵脫衣」已成為不可忽視的新型犯罪工具。展翅協會調查，去年檢舉熱線受理網路檢舉，兒少性影像案件近2千5百件，其中揪出網路上58個平台除上架兒少性影像，也提供AI換臉、脫衣等客製化服務，呼籲修法嚴禁AI用於性影像產製。

展翅協會今天公布「Web547網路檢舉熱線」觀察報告，全年受理4692件有效檢舉，其中有關性影像案件高達2447件，占比52.15%。展翅協會秘書長陳逸玲說，分析存有兒少性影像網站，發現共58網站同時提供性影像內容，以及一鍵換臉、脫衣等生成式AI服務，使用者自行上傳照片，指定相關情境，就能取得客製化違法影片。

「只要一張生活照，就能產生大量性影像內容，對兒少及女性造成巨大危機。」陳逸玲說，生成式AI性影像已開始在校園現蹤，據實務觀察，從國中至大學都有學童遇過同儕間使用AI換臉，看過彼此的生成式性影像情況，這些虛擬性影像對當事人傷害，不亞於真實性影像，會造成長期擔憂及心理壓力，亟需心理資源介入。

陳逸玲說，協會發現，兒少性剝削網站與博弈廣告高度相關，彼此利用流量導流，部分性影像網站甚至讓使用者利用博弈點數換取性影像，形成利益共生關係，除非法網站外，一鍵脫衣的工具，在Google Play、APP Store等應用程式下載平台上，可輕易取得，且現行法規無法對這類軟體開罰，呼籲政府與立法者，應全面禁止AI脫衣工具，並確立其刑事與民事責任。

展翅協會指出，科技公司、平台與開發者，也應負起責任。陳逸玲說，平台業者應落實安全設計，設計有效措施，要求全面偵測並阻擋涉及兒少的脫衣內容，並禁止任何脫衣工具上架，也要發布偵測結果的報告，藉此瓦解剝削兒少的經濟鏈。

衛福部保護司司長郭彩榕說，AI浪潮無法阻擋，兒少性剝削樣態已從實體轉為數位，「我們無法拒絕AI，但應設法在AI環境中，因應可能風險」，我國「兒少性剝削防制條例」在112年大幅修正，將兒少性影像明文入法，處罰範圍不限於真人，AI擬真性影像也在處罰範圍，製造、散布及持丟，都訂有相關罰則，衛福部另設性影像處理中心，全年無休接受民眾通報，下架相關影像。

展翅協會調查，去年檢舉熱線受理網路檢舉，兒少性影像案件近2千5百件，其中揪出網路上58個平台除上架兒少性影像，也提供AI換臉、脫衣等客製化服務。記者林琮恩／攝影
展翅協會秘書長陳逸玲說，一鍵脫衣的工具，在Google Play、APP Store等應用程式下載平台上，可輕易取得，且現行法規無法對這類軟體開罰。記者林琮恩／攝影
衛福部保護司司長郭彩榕說，AI浪潮無法阻擋，兒少性剝削樣態已從實體轉為數位，「我們無法拒絕AI，但應設法在AI環境中，因應可能風險」。記者林琮恩／攝影
