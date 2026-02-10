台南公務員稱會勘風災 竟跑到泳池猥褻男童 200萬和解改判5年半
台南市工務局建築工程科施姓工程員去年7月間向單位申請使用公務車，卻跑到一所國小撫摸2名兄弟檔男童下體並拍攝身體照片，一審認他犯未滿十四歲之男子犯強制猥褻罪等3罪重判8年8月，他嫌判太重上訴，與2男童及父母以200萬和解，二審改判5年半，可上訴。
施表示，自本案發生後，已深感懊悔，雖因在押無法親自向2男童道歉，但也透過家人及辯護人多次向家長表達強烈的歉意及調解意願。他及律師主張，請考量他於審理中已與男童及家長達成和解，並賠償完畢，犯後態度良好，能依法減輕其刑。
台南高分院合議庭指出，原審以施犯罪事證明確，就所犯2次對未滿十四歲男子犯強制猥褻罪部分，分別量處3年2月刑，所犯公務員以違反本人意願方式使兒童被拍攝性影像罪部分，量處7年4月刑，定執行刑為8年8月刑。
合議庭表示，施上訴後，於審理中已與2男童及父母以200萬元成立和解，並當庭全數給付完畢，男童及父母也同意原諒施，及同意法院依法減輕其刑。
合議庭認為，施違反2男童意願，撫摸其等生殖器及使男童被拍攝性影像，造成男童心理相當程度創傷，家人也深感不安，且影響社會治安。惟考量施犯後坦認犯行外，也積極與男童及父母和解，尋求修復，最終也適度彌補犯罪所造成男童及其家人損害、痛苦及不安，並獲得其諒宥，犯後態度良好。
合議庭說，整體觀察本案犯罪情節及施事後所表現已有悔改其惡性之意，倘就施所犯3罪，均處以法定最低度刑，不免有情輕法重情形，在客觀上已足以引起一般同情而顯可憫恕，均依法酌量減輕其刑。
法官認施所犯對未滿十四歲之男子犯強制猥褻罪共2罪，各處2年刑；又所犯公務員以違反本人意願方法使兒童被拍攝性影像罪處4年6月，應執行5年6月刑，可上訴。
判決書指出，施於去年7月18日上午9時許駕駛工務局公務車前往台南市一所國小，上午10時許他潛入國小在游泳池旁看到8歲、11歲一對兄弟檔，竟尾隨2人走進更衣室，拿出兒童三角內褲幫其中一人穿上、撫摸下體；再以另一童未穿好內褲為由，強脫撫摸下體。
施用手機拍攝一童僅穿著三角內褲、另一童未穿內褲的照片，隨即離去，2男童立即告知家屬，家屬通報泳池管理人員追上質問，當下施開車逃跑；所幸救生員用手機拍到車號，向警方報案，警方一查是工務局公務車，通報後查出施的身分。
