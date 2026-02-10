銀行主管載新人下班趁機性侵 還瞎扯「兩人在曖昧」下場慘

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在某知名銀行任職的男主管2022年6月6日晚間載公司新人回家，途中卻刻意繞遠路，選在昏暗地方停車後，涉嫌在車上強行脫掉女子上衣性侵得逞，一審男主管被判3年8月，高雄高分院審理後，維持原判，可上訴。

判決指出，被害女子對銀行業務憧憬，2022年中成功進入該銀行信用卡部門，因主管是女子當初面試的主考官，女子進入公司後，便由男主管負責帶領。

2022年6月6日晚間9點半，主管開車載女子回家，途中女子發現男方不斷繞遠路，最後將車停在小港區某交岔路口附近，將坐在右前座的女子拉到後座，在車上強吻頸部、胸部，進而指侵得逞，直到因手機鈴聲響起，主管才沒有進一步侵犯，還撂話「你以為我真的要上你喔」。

女子回家後，將過程告訴男友及閨密，閨密察覺到好友被主管性侵，隨即協助報警，檢警依據女子說法及相關證據，偵結依妨害性自主罪嫌將主管起訴。

高雄地院審理時，主管喊冤，稱他們是在曖昧，女子疑似不滿他事後說「你以為我真的要上你喔」才生氣提告，否認犯行。

但法官開庭調查，認為女子受害第一時間有向好友、閨密告知，且事後確實多次請假未到班，並有醫院驗傷證明，依強制性交罪，判處主管有期徒刑3年8月。

主管不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭依據事證，認為女子事後曾到身心科診所就醫，符合創傷後症狀，不採信被告說法，判處主管有期徒刑3年8月。可再上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

主管 閨密 性侵
