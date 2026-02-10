快訊

鐵軌旁驚見「移動的草叢」！嚇壞司機急減速 警揪出元兇開罰

代理亂象／7.5萬儲備教師「有證不教」 揭開不進場真相

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

視訊偷錄前女友露胸 現任女友發現竟貼上色情網站外流男遭判刑4月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名蕭姓男子與前女友小芬（化名）交往期間，利用Discord視訊通話機會，偷錄小芬裸露胸部畫面並存在電腦中，沒想到兩人分手後，蕭男的電腦被後來交往的蔡姓女友借用，蔡女發現影片竟將其上傳色情網站外流，橋頭地院因此判蕭男妨害秘密，處有期徒刑4個月。

判決書指出，蕭男與小芬在2021年間交往近半年，因分隔兩地，常透過通訊軟體Discord視訊。蕭男卻在小芬不知情下，多次截錄小芬視訊時裸露胸部的畫面，並儲存於個人電腦內。

直到兩人分手，蕭男另結新歡與蔡姓女子交往，未料2022年11間蔡女在蕭男租屋處借用電腦時，意外發現男友前任的私密影像，竟將影片上傳至色情網站，讓網友觀賞，小芬直到朋友通知才知道私密片外流，立刻報警處理。

小芬控訴，私密片外流後不僅影響工作，更長期遭騷擾，精神飽受折磨，需定期服藥才能維持生活，請求法院從重量刑。

蕭男坦承犯行，並有意以新台幣100萬元賠償，但小芬提出要求賠償港幣92萬元，雙方因金額差距過大未能達成和解。

橋頭地院法官審酌，蕭男雖在案發後曾積極向各網站平台申請下架影像，並自陳已成功下架約9成，展現彌補誠意，且無前科紀錄，但考量其為滿足私慾濫用信任，對小芬造成難以抹滅的陰影，因此仍駁回緩刑請求，判處有期徒刑4個月。蔡女則涉妨害風化，同樣遭起訴，案件仍在審理中。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

色情網站 前女友 上傳
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

他提供門號助詐出獄滿周年 再因帶小女友上摩鐵恐又得進去關

北投湯屋男員工與女友離奇死亡 檢警初步相驗結果曝

女友泡湯陪班突不理睬...湯屋員工查看一去不返 情侶2人竟雙雙身亡

警界彭于晏原有望派巡官 逮捕酒駕男竟窩在他女友房5小時毀前程

相關新聞

視訊偷錄前女友露胸 現任女友發現竟貼上色情網站外流男遭判刑4月

高雄市一名蕭姓男子與前女友小芬（化名）交往期間，利用Discord視訊通話機會，偷錄小芬裸露胸部畫面並存在電腦中，沒想到...

新北男警約9名男網友校園激戰拍片上傳 妨害風化起訴

新北市羅姓男警涉嫌與至少9名男子到台北市知名高中拍下性愛影片，還上傳社群Ｘ供人觀覽，網友認出影片中的校園角落，校方不堪其...

拍攝親密片後分手！兩任前男友分享流出 現任男友都收到令她崩潰

情侶有親密行為時，拍攝影片恐後患無窮。新北1名女子和前前男友在旅館「愛愛」時…

她IG認識男網友一起溜滑梯和盪鞦韆 突遭拖入公園男廁性侵怒告

社交平台近年大行其道，但用戶記得小心自身安全。台北1名女生一在instagram認識1名男網友…

他犯與未滿14歲少女性交重罪 事後認罪與被害母女達成和解 法官輕判

吳姓男子與讀國中的被害少女發生3次性行為，前兩次少女未滿14歲，刑度3年以上、10年以上徒刑，第3次剛滿14歲，刑度7年...

避間接辨識被害人 判決書多遮色狼名

法院判決書以公開為原則，涉及性犯罪或兒少會遮蔽被害人姓名以保護隱私，但身為「加害人」的被告時而隱蔽、時而公開，標準何在？...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。