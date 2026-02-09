拍攝親密片後分手！兩任前男友分享流出 現任男友都收到令她崩潰

快訊

香港01／ 撰文：田中貴

情侶有親密行為時，拍攝影片恐後患無窮。新北1名女子和前前男友在旅館「愛愛」時，同意拍攝口交性愛影片，同時要求事後刪除，豈料2人分手後，前前男友將影片轉傳給女方前男友，最終輾轉流入其現任男友手中。

受害人和前前男友在台北1間旅館發生性行為，出於信任，同意用手機拍攝為他口交的性影像，同時要求對方觀看後立即刪除。示意圖／AI生成
受害人驚悉事件怒告2名前男友，法官判定2名被告觸犯「未經同意散布性影像」罪，需各向受害人賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），同時承諾刪除影像，若再散布，需再賠50萬新台幣，並判處2名被告有期徒刑6個月，但可易科罰金，緩刑2年。

愛愛時同意拍攝影片

案發2024年3月，受害人和前前男友在台北1間旅館發生性行為，出於信任，同意用手機拍攝為他口交的性影像，同時要求對方觀看後立即刪除。豈料2人分手後，男方沒有依約刪除影片，反而於同年10月未經前女友同意，透過Messenger以分享螢幕畫面方式，將該段性影像傳送給女方下一任前男友觀看。

前男友散播性影片

對方以螢幕錄影方式儲存影片，再之未經受害人同意，從LINE轉傳給丁姓女網友觀看，丁女將影片傳到受害人現任男友手中，受害人得知事件後報警處理。

賠償10萬新台幣獲緩刑

接受調查期間，2名前男友同樣認罪，警方扣查其手機、電腦等，檢察官其後提出起訴。案件在基隆地方法院進行審理，法官考慮到2名男被告認罪，需各向受害人賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），並承諾刪除影像，若再散佈，再會額外賠償50萬新台幣。雙方達成和解，法官裁定「未經同意散布性影像」罪成，判處有期徒刑6月，但可易科罰金，均緩刑2年，同時沒收案中手機和電腦等證物，不得上訴。

