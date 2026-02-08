他犯與未滿14歲少女性交重罪 事後認罪與被害母女達成和解 法官輕判

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子與讀國中的被害少女發生3次性行為，前兩次少女未滿14歲，刑度3年以上、10年以上徒刑，第3次剛滿14歲，刑度7年以下徒刑。法官審酌他坦認犯行，並與少女及少女的母親達成和解並已匯款，輕判應執行有期徒刑2年，緩刑4年。

判決指出，吳男與未滿14歲的少女成為朋友後，前年下半年在吳的住處房間內，在未違反少女意願下，兩人發生性行為。事隔數日，兩人另在少女的住處房間內，發生性行為。過了1個多月，少女已滿14歲，吳男在一間小廟的2樓，又與少女發生性行為。

刑法第227條規定，與未滿14歲男女性交者，處3年以上，10年以下有期徒刑。與14歲以上，未滿16歲男女性交者，處7年以下有期徒刑。未遂犯也要受罰。

基隆地方法院法官審理後指出，審酌吳男一時無法克制情慾，與少女發生性行為，對少女身心健全、人格發展產生不良影響，嚴予責難。

法官念及吳男素行尚佳，始終坦承犯行，檢方偵查中即與被害母女達成和解，並全數履行完畢，即使處最低刑度3年，與罪刑相當性及比例原則也不盡相符，因此依刑法第59條規定減輕其刑。

法官兼衡吳男犯罪手段、國中肄業智識程度、家境普通等情狀，對未滿14歲少女性交2罪，各判刑1年6月。犯對14歲以上，未滿16歲少女性交罪，判刑8月。應執行有期徒刑2年。

法官指出，吳男犯本案前，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑度宣告，這次一時失慮觸法，事後坦承犯行，與被害人達成和解並履行完畢，經此教訓當知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。

吳姓男子與讀國中的被害少女發生3次性行為，法官審酌他坦認犯行，並與少女及少女的母親達成和解並已匯款，輕判應執行有期徒刑2年，緩刑4年。聯合報系資料照
