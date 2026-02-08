聽新聞
個資爭議 台中地院 公開偷拍犯名字

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

邱姓男子前年得知端午節連假時，妻子的姊姊將回來團聚、過夜，提前買GoPro攝影機裝在浴室想偷拍大姨子，大姨子察覺不對勁報警，邱偷拍未遂。檢方依妨害秘密罪起訴，但卻以「代號」呈現邱的名字，台中地院直言這類性隱私犯罪個資應受保護者「應是被害人，而不是被告」，記載全名後，判邱六月徒刑，得易科罰金。

中院考量，邱已與大姨子和解，賠償部分金額，予以緩刑五年，向公益團體提供一百小時勞務，並依檢察官指揮完成精神治療、心理輔導或其他適當的處遇措施，也禁止騷擾大姨子。

檢警調查，邱二○二四年趁著家族端午節連假聚會，偷偷將GoPro攝影機黏在台中老家的浴室洗手台下方，並開啟攝影功能，企圖偷拍大姨子洗澡畫面。大姨子一進入浴室，即發現有異，邱無故竊錄他人性影像犯行未得逞，她委託律師提告，台中市第五分局將邱函送法辦。

台中地檢署偵訊時，邱坦承不諱，與大姨子指證相符，加上有他買攝影機的訂單、對話紀錄及手機照片可佐，檢方偵結後起訴。

台中地院審理時發現，檢察官在起訴書中將邱姓被告、邱的大姨子姓名，都用代號方式呈現，推測可能是因警方刑案報告書就使用代號。

中院認為，這種性隱私犯罪中，個人資料應受保護者應是被害人，而不是被告，如為了保護被害人，卻連同被告的個人資料也一併遮隱，反而使公眾、利害關係人無從藉由法院判決得知事實真相，有害公共利益，權衡後依刑事訴訟法、法院組織法規定記載邱的姓名。

中院批評邱姓男子罔顧被害人是他妻子的姊姊，彼此有姻親關係，卻為逞私慾趁全家在端午節團圓時，算好被害人將使用浴室，藉此架設攝影機試圖偷拍，重大侵害大姨子的權利，應當受到譴責，依未經他人同意，無故以錄影方法攝錄性影像未遂罪論處。

個資 偷拍
相關新聞

避間接辨識被害人 判決書多遮色狼名

法院判決書以公開為原則，涉及性犯罪或兒少會遮蔽被害人姓名以保護隱私，但身為「加害人」的被告時而隱蔽、時而公開，標準何在？...

新聞眼／性犯罪被告匿名 更不利於兒少保護

司法院裁判書系統可查詢判決，目的除依法公開，更在於讓全民檢視審判內容、司法透明及公正，針對性犯罪「被告」姓名是否公開，似...

惡男化名小強 騙出女網友性侵 法官判賠50萬元

彰化縣一名男子在網路化名「葉小強」約出女網友，兩人逛完夜市後，男子希望女網友假裝是他女友去見爺爺，女網友還好心跟男子回去...

涉性侵猥褻3女、外流性影片 網紅孫生出庭後控：她們就是想拿錢

前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生涉嫌性侵被起訴，台北地院今天召開調解庭，傳喚孫生出庭，孫由女性友人陪同到庭，出庭...

跨國通報 雲端兒少性影像揭犯行

林姓男子十多年前讀高中時，從不詳網站下載兒少性影像，將其中六部影片放在谷歌雲端硬碟持有至今，直到去年四月刑事局接獲美國「...

