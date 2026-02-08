聽新聞
避間接辨識被害人 判決書多遮色狼名

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

法院判決書以公開為原則，涉及性犯罪或兒少會遮蔽被害人姓名以保護隱私，但身為「加害人」的被告時而隱蔽、時而公開，標準何在？法界認為，不公開被告姓名是避免外界辨識被害人身分，釀二度傷害，但也有法官基於真相、維護公共利益，勇於公開被告名字，讓犯行攤在陽光下受檢視。

台中地院審理邱姓男子偷拍大姨子案，承審法官認為刑事判決書中有關被告、告訴人的姓名，應以公開為原則，例外有法律規定才不公開。

刑事訴訟法第五十一條規定，裁判書除依特別規定外，應記載受裁判人之姓名；法院組織法第八十三條也規定，各級法院應定期出版公報或以其他適當方式，公開裁判書。

但攸關性侵案被害人保護部分，如性侵、猥褻，妨害性隱私等罪章，性侵害犯罪防治法第十五條規定，行政機關及司法機關所公示之文書，不得揭露被害人之姓名、出生年月日、住居所及其他足資識別被害人身分之資訊。

有法官指出，針對性侵、家暴，跟騷等犯罪，雖無法律明文規定需隱匿被告的姓名，但避免公布被告後，外界容易直接聯想、推敲出被害人身分，為保護被害人不受二次傷害，才會連同被告姓名以代號隱匿。

律師陳彥价表示，司法機關公示文書不得揭露被害人姓名及足資識別被害人身分資訊，「其他足以識別被害人身分資訊」，其實也包括被害人與被告間的親屬關係，若公開被告個資，會間接識別出被害人身分，地檢署、法院通常會連同被告個資也隱蔽。

性侵 家暴 跟騷法 隱私權
