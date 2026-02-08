新聞眼／性犯罪被告匿名 更不利於兒少保護

司法院裁判書系統可查詢判決，目的除依法公開，更在於讓全民檢視審判內容、司法透明及公正，針對性犯罪「被告」姓名是否公開，似無明確規定，導致不同法院、法官對這類被告姓名是否公開，原則不一，不少校園狼師姓名「豁免」公諸於世，恐更不利兒少保護。

性侵害犯罪防治法明文判決不得揭示被害人姓名，連帶一些地檢署、法院為免「足以辨識被害人」，乾脆將被告姓名一併隱匿。

從近年頻傳的校園狼師案可發現，部分狼師甚至「有前科」，在校方不查或前案判決中姓名被隱匿，讓他們得以再獲聘任教，判決書公布姓名，可避免其他學校在不知情下再度雇用，藉此保護學生不再受害。

台中地院審理邱姓男子偷拍大姨子案中，因涉及性隱私，檢察官起訴時連同邱姓被告的姓名以代號遮蔽，承審法官基於判決真相、公共利益選擇而予公開，更直言這種性隱私犯罪，個人資料應受保護者應是被害人，「不是被告」。

現今各地警方追查刑案、移送犯罪嫌疑人過程，常把「偵查不公開原則」無限放大，擔心被告模樣在媒體前曝光而遭高層檢討，常會將被告全身包緊緊、遮蔽手銬，或以調虎離山方式，安排特殊通道上下車離去，費盡心思不讓被告容貌曝光，即便犯罪證據確鑿。

在人權意識抬頭下，犯罪加害人從落網、移送至判決期間，所受「保護」大幅提升，有人主張無罪推定、避免未審先判，也有人認為基於公眾利益應受社會檢視。身為判定黑白的法院，選擇遮蔽被告姓名時，應全面權衡真相揭露、公共利益孰輕孰重，更不該怕惹麻煩「乾脆全部○○○」或「鎖住判決書」。