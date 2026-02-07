惡男化名小強 騙出女網友性侵 法官判賠50萬元

彰化縣一名男子在網路化名「葉小強」約出女網友，兩人逛完夜市後，男子希望女網友假裝是他女友去見爺爺，女網友還好心跟男子回去見爺爺後，即封鎖男子，男子卻用另一化名再約女子出來，還趁機性侵她，彰化地方法院依強制性交罪將他判刑3年2月，女子再求償150萬元，法官判賠50萬元。

判決書指出，男子在2023年間使用通訊軟體SAYHI帳號化名「葉小強」認識女網友，二人約出逛夜市後，男子要女網友扮成他女友回去見爺爺，女網友好心，想說「陪他假裝一下，讓他阿公開心」，見完爺爺，男子也希望女子和他交往，但女子沒答應，隔天就封鎖男子。

男子不死心，在網路上改名「真心想交女友」又和女網友連繫，並以2500元為代價邀女網友前往汽車旅館性交易遭拒後，又佯稱陪他到學校操場運動就會給錢，等女子到達學校時，男子又給出自家地址，要女子到此地址見面，等女網友進入車庫，即將女子拉上自小客車後座，女子才發現眼前人就是被她封鎖的「葉小強」，即用手推打男子，但仍被性侵。

彰化地方法院依強制性交罪將男子判刑3年2月，女網友說她身心受創，2年無法外出、面對人群及正常工作，須至身心科就診才能入睡，也向男子求償精神慰撫金150萬元。

不過男子辯稱二人是合意的金錢交易，否認有強迫女網友，並稱他當時沒有詢問女方意願，是想說看女方會反抗嗎？「她都沒反抗，我有等30秒，想說她會不會把我推走，如果真的反抗的話我就不會做」。