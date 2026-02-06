涉性侵猥褻3女、外流性影片 網紅孫生出庭後控：她們就是想拿錢

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生涉嫌性侵被起訴，台北地院今天召開調解庭，傳喚孫生出庭，孫由女性友人陪同到庭，出庭前，孫在法庭外表示，說謊的人會下地獄，庭後則指控對方就是想拿錢。

孫生出庭前表示，「說謊的人會下地獄」、「欺人太甚會像禪院家（日本動漫「咒術迴戰」御三家之一）一樣」，但未對案情多說明，有媒體問孫是否願意和解，孫生表示，「沒什麼好談的，記者會時都說的很清楚」。

法官安排調解，開庭不到2小時結束，孫生庭後表示，「老話一句有就有、沒就沒，有的事情我們反省、改錯，但莫須有的事情要這樣亂弄，我覺得不要欺人太甚，人類都有眼睛的」。

孫生還說，該調解的會調解，但是要來「沖坑」絕對不容忍，有些不懷好意真的很明顯，大家心照不宣，另表示對方就是想拿錢，「老話一句，我不可能強迫別人，不需要也不會」。

依起訴書資料，孫生2022年10月5日晚間前往1名成年女子住處剪髮，結束後，2人於陽台抽菸聊天時，孫涉嫌對女子強制猥褻；2023年3月17日，孫生在另1名女子的住處拍片，趁著對方躺在床上休息時，撲到她身上強制猥褻得逞。

2023年10月13日晚間，孫生邀約1名未滿16歲少女到他住處看練舞，趁著未成年少女聆聽音樂時強制性交得逞；2024年7月8日，孫生再與1名女子在台北市中山區一家旅館開房間，錄製2人性行為影像8部，擅自播放性影像給友人看。

檢察官偵辦認定，孫生涉犯強制猥褻罪、無故播送他人性影像罪、成年人故意對少年強制性交罪及違反個人資料保護法罪，審酌孫生陷溺性癮，漠視個人性自主權，犯後態度惡劣，建請法院對他從重量刑。

孫生今天為被控性侵出庭。記者王聖藜／攝影
孫生今天為被控性侵出庭。記者王聖藜／攝影
孫生（戴白帽者）今天為被控性侵出庭。記者王聖藜／攝影
孫生（戴白帽者）今天為被控性侵出庭。記者王聖藜／攝影

