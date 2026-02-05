快訊

房產富豪、愛爾麗醫美集團創辦人挨告性侵 檢方諭令限制出境出海

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

愛爾麗醫美集團總裁常如山，被一名女性友人指控涉及強制性交未遂，女子不堪受辱，決定提告替自己爭取公道，台北地檢署今天上午以被告身分，傳喚常如山出庭，檢方偵訊2小時候諭令常如山限制出境與出海，不排除2度約談釐清疑點。

據調查，常如山與該女子相識逾10年，交情並非一般友人，去年底被害人返回台南住家時，常如山夜間駕車前往被害人住處，原先是在外頭等候，之後考量相關因素，所以叫被害人出門議事，兩人後來發生爭執，沒想到常如山突然親吻她臉頰，甚至強拉她意圖性侵，經她大聲掙脫呼救，對方才罷手，被害人認為身心受創且感到恐懼，決定向刑事局提告妨害性自主，警方調閱相關證據，還原事發經過，部分事證與女子說法吻合。

現年55歲的常如山出身軍人家庭，童年在台南影劇三村長大，出社會後，他去哥哥朋友的淨水器公司上班，負責跑業務，施工、安裝，也曾轉行從事香水、化妝品銷售業務，1999年創立愛爾麗集團，成為台灣醫美業龍頭，號稱「醫美教父」。

2007年，常如山帶著南部幹部北上，落腳兵家必爭的台北捷運忠孝復興站附近，擴張醫美事業版圖，也因為砸重金在蛋黃區「掃樓」，成為傳奇房產大戶，也是台灣新生代富豪。

去年6月藝人唐治平母親過世，他因不認是母親遺體，一度鬧上版面，且精神狀況令人擔憂，當時常如山對外表示，有找唐治平去教泰拳，之後就沒有下文，但唐治平之後鬆口指出，「他真的沒有要我去他公司教泰拳」，引發議論。

對於常如山被檢方約談，愛爾麗集團也發出三點聲明：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉。

愛爾麗醫美集團總裁常如山被控性侵女密友未遂，台北地檢署訊後諭令限制出境與出海。記者許正宏／攝影
愛爾麗醫美集團總裁常如山被控性侵女密友未遂，台北地檢署訊後諭令限制出境與出海。記者許正宏／攝影

