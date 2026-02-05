聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義鐵皮屋媒介賣淫「計時器精控25分鐘」 負責人4個月賺20萬遭判刑4月
嘉義縣水上鄉一處綠色鐵皮屋暗藏春色，負責人黃某自去年9月起在此媒介及容留4名女子從事性交易。為求經營效率，疑以計時器將每場交易時間精準控管為25分鐘，經營4個月獲利達20萬元。嘉義地院審理後，依圖利容留性交罪判處黃某應執行有期徒刑4個月，沒收扣案計時器及全數犯罪所得。可上訴。
法院表示，黃某在水上鄉某處綠色鐵皮屋經營應召場所，媒介及容留賴姓、曾姓、張姓及越南籍女子等4名女子，營業時間從早上10時至下午3時，與不特定男客從事有對價之性交易。每當男客上門，黃某談妥條件後即安排女子入內服務。每次性交易時間掌控在25分鐘、收費1500元，黃某從中抽取500元牟利，應召女子則賺取1000元。
員警於今年1月15日下午持搜索票前往執行搜索，當場查獲保險套、潤滑油、現金，以及疑似控管交易時間的計時器。黃某在偵訊時供稱，每月獲利約5萬元，4個月共計20萬元。法院審理，黃某容留4名不同女子從事性交易，行為各別獨立且具營利意圖，應分論併罰，判處應執行有期徒刑4個月，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言