嘉義鐵皮屋媒介賣淫「計時器精控25分鐘」 負責人4個月賺20萬遭判刑4月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉一處綠色鐵皮屋暗藏春色，負責人黃某自去年9月起在此媒介及容留4名女子從事性交易。為求經營效率，疑以計時器將每場交易時間精準控管為25分鐘，經營4個月獲利達20萬元。嘉義地院審理後，依圖利容留性交罪判處黃某應執行有期徒刑4個月，沒收扣案計時器及全數犯罪所得。可上訴。

法院表示，黃某在水上鄉某處綠色鐵皮屋經營應召場所，媒介及容留賴姓、曾姓、張姓及越南籍女子等4名女子，營業時間從早上10時至下午3時，與不特定男客從事有對價之性交易。每當男客上門，黃某談妥條件後即安排女子入內服務。每次性交易時間掌控在25分鐘、收費1500元，黃某從中抽取500元牟利，應召女子則賺取1000元。

員警於今年1月15日下午持搜索票前往執行搜索，當場查獲保險套、潤滑油、現金，以及疑似控管交易時間的計時器。黃某在偵訊時供稱，每月獲利約5萬元，4個月共計20萬元。法院審理，黃某容留4名不同女子從事性交易，行為各別獨立且具營利意圖，應分論併罰，判處應執行有期徒刑4個月，得易科罰金。

警搜出計時器保險套，嘉義鐵皮屋內精算春光獲利20萬遭判刑。記者李宗祐／攝影
警搜出計時器保險套，嘉義鐵皮屋內精算春光獲利20萬遭判刑。記者李宗祐／攝影

性交易 嘉義 綠色
相關新聞

遭控涉性侵女密友未遂 北檢傳喚「醫美教父」愛爾麗集團總裁常如山

有「醫美教父」之稱的愛爾麗集團總裁常如山，被一名女性友人指控，涉及違反其意願、意圖妨害性自主未遂，女子不堪受辱，決定報警...

兒少性影像放Google雲端硬碟10年 美國通報台灣警方台中男被判刑

台中林姓男子10多年前就讀高中時，從不詳網站下載兒童、少年性影像，將其中6部影片放在Google雲端硬碟持有至今，直到警...

繼父從幼兒園看她長成高中少女 竟想硬來遭起訴

苗栗縣李姓男子是一名高中少女的繼父，李從少女讀幼兒園即共同生活，前年2月間，李為逞獸欲，不顧人倫，赤裸下體闖入少女房間後...

妙齡女搭UBER醉倒 慘遭司機脫褲硬上偷錄影...完事後還被丟在路邊

台中陳姓男子擔任UBER計程車司機時，半夜載1名酒醉女子回家卻趁她無法抗拒，竟在後座朝她摸胸、性侵，全程還拿手機偷錄影，...

婚姻非性侵擋箭牌！嘉義男離婚前夕強脫妻內褲判刑10個月

嘉義一名男子與妻子因討論離婚事宜發生口角，竟涉嫌強行脫去其內褲試圖性交，因見妻子驚懼哭泣中止犯行。嘉義地方法院審理，縱使...

