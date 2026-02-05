嘉義鐵皮屋媒介賣淫「計時器精控25分鐘」 負責人4個月賺20萬遭判刑4月

嘉義縣水上鄉一處綠色鐵皮屋暗藏春色，負責人黃某自去年9月起在此媒介及容留4名女子從事性交易。為求經營效率，疑以計時器將每場交易時間精準控管為25分鐘，經營4個月獲利達20萬元。嘉義地院審理後，依圖利容留性交罪判處黃某應執行有期徒刑4個月，沒收扣案計時器及全數犯罪所得。可上訴。

法院表示，黃某在水上鄉某處綠色鐵皮屋經營應召場所，媒介及容留賴姓、曾姓、張姓及越南籍女子等4名女子，營業時間從早上10時至下午3時，與不特定男客從事有對價之性交易。每當男客上門，黃某談妥條件後即安排女子入內服務。每次性交易時間掌控在25分鐘、收費1500元，黃某從中抽取500元牟利，應召女子則賺取1000元。