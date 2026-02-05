繼父從幼兒園看她長成高中少女 竟想硬來遭起訴

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣李姓男子是一名高中少女的繼父，李從少女讀幼兒園即共同生活，前年2月間，李為逞獸欲，不顧人倫，赤裸下體闖入少女房間後，欲強拉少女褲子性侵，少女極力掙脫後，跑到附近早餐店求助才獲救，少女母親得知後，痛斥李男是「混蛋」，一審以雙方達成和解，判李2年6月，李上訴二審後，近日審結，駁回上訴。

檢警調查，苗栗縣李姓男子與育有女童的女子結婚，共同生活多年，李男從女童讀幼兒園即看她長大，李男在前年2月19日上午，見女童已長成讀高中的少女，忍不住獸欲，赤裸下半身，露出下體闖入少女房間。

李男掀開少女床上棉被，跨坐在少女身上，以手強行拉扯少女褲子，欲脫下少女外褲、內褲，也已將少女外褲拉至大腿附近，少女不斷反抗，高呼「不要碰我」後掙脫，隨即跑到住家外的早餐店，向店員求助，警方到場後查獲李男。

少女母親得知此事後，傳訊怒罵李男「你對女兒的傷害太深，我絕不原諒」、「你竟然要強姦女兒」、「自己在做什麼都不知道」、「真是混蛋」等語。

苗栗地院審理時，李男辯稱沒有要性侵繼女，李男律師也說，李男從小看繼女長大，一起生活，雙方關係融洽，李男也把繼女當成自己女兒，不可能對繼女產生強制性交的欲念，當時是因服藥加上喝酒，才會意識不清犯行。

法官審認，依據少女及李男的犯罪情狀，若李男僅是意識不清，想撫摸少女皮膚，何需赤裸下體，跨坐少女身上，且李男動作連續，因少女極力反抗才未得逞，認定李男有強制性交未遂的犯意，考慮到李男已與少女、少女母親達成和解，依故意對少女犯強制性交未遂罪，判刑2年6月。

李男不服上訴台中高分院，近日審結，仍維持原判，駁回上訴，仍可上訴最高法院。

苗栗縣李姓男子涉性侵讀高中的繼女，台中高分院近日駁回上訴。示意圖／本報資料照
