妙齡女搭UBER醉倒 慘遭司機脫褲硬上偷錄影...完事後還被丟在路邊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子擔任UBER計程車司機時，半夜載1名酒醉女子回家卻趁她無法抗拒，竟在後座朝她摸胸、性侵，全程還拿手機偷錄影，完事後更惡劣將女子丟在路旁自己開車離去；法院審酌，陳已和女子賠償、調解成立，對方不追究，依乘機性交罪判他3年10月，可上訴。

檢警調查，陳男2024年12月7日凌晨3點多載1名女子要回西屯區住處，抵達時因女子醉倒不起，陳先是將她攙扶下車，但陳見對方泥醉無法抗拒，竟又拉到後座對她掀衣、脫褲。

陳男還伸狼爪摸胸部、下體，甚至性侵得逞，更全程都用手機竊錄，完事後不顧女子隻身一人，竟惡劣將她直接丟在路旁後就開車離去。

台中地院審理時，陳男坦承不諱，有女子證詞、DNA採證，驗傷及周邊監視器畫面可佐；中院勘驗陳男錄影畫面發現，陳多次和女子交談對方都沒回應或反應，後來陳撫摸、性侵時，女子雖有伸手撥弄，但仍無對話、移動身體，可見她當時已處酒醉不能抗拒狀態。

中院指出，陳身為計程車司機，理應確保乘客的乘車安全，但竟為滿足自己性慾，見女子酒醉而不能抗拒對她性侵、錄影，妨害其性自主決定權、隱私權

中院考量，陳犯後坦承，已經和女子達成調解並賠償完畢，經女子同意不追究陳的刑事責任，可見陳犯後態度良好，依乘機性交罪判陳3年10月。

圖為受害者示意圖。圖／AI生成
圖為受害者示意圖。圖／AI生成

性侵 計程車司機 隱私權
相關新聞

遭控涉性侵女密友未遂 北檢傳喚「醫美教父」愛爾麗集團總裁常如山

有「醫美教父」之稱的愛爾麗集團總裁常如山，被一名女性友人指控，涉及違反其意願、意圖妨害性自主未遂，女子不堪受辱，決定報警...

兒少性影像放Google雲端硬碟10年 美國通報台灣警方台中男被判刑

台中林姓男子10多年前就讀高中時，從不詳網站下載兒童、少年性影像，將其中6部影片放在Google雲端硬碟持有至今，直到警...

嘉義鐵皮屋媒介賣淫「計時器精控25分鐘」 負責人4個月賺20萬遭判刑4月

嘉義縣水上鄉一處綠色鐵皮屋暗藏春色，負責人黃某自去年9月起在此媒介及容留4名女子從事性交易。為求經營效率，疑以計時器將每...

繼父從幼兒園看她長成高中少女 竟想硬來遭起訴

苗栗縣李姓男子是一名高中少女的繼父，李從少女讀幼兒園即共同生活，前年2月間，李為逞獸欲，不顧人倫，赤裸下體闖入少女房間後...

妙齡女搭UBER醉倒 慘遭司機脫褲硬上偷錄影...完事後還被丟在路邊

台中陳姓男子擔任UBER計程車司機時，半夜載1名酒醉女子回家卻趁她無法抗拒，竟在後座朝她摸胸、性侵，全程還拿手機偷錄影，...

婚姻非性侵擋箭牌！嘉義男離婚前夕強脫妻內褲判刑10個月

嘉義一名男子與妻子因討論離婚事宜發生口角，竟涉嫌強行脫去其內褲試圖性交，因見妻子驚懼哭泣中止犯行。嘉義地方法院審理，縱使...

