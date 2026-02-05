妙齡女搭UBER醉倒 慘遭司機脫褲硬上偷錄影...完事後還被丟在路邊

台中陳姓男子擔任UBER計程車司機時，半夜載1名酒醉女子回家卻趁她無法抗拒，竟在後座朝她摸胸、性侵，全程還拿手機偷錄影，完事後更惡劣將女子丟在路旁自己開車離去；法院審酌，陳已和女子賠償、調解成立，對方不追究，依乘機性交罪判他3年10月，可上訴。

檢警調查，陳男2024年12月7日凌晨3點多載1名女子要回西屯區住處，抵達時因女子醉倒不起，陳先是將她攙扶下車，但陳見對方泥醉無法抗拒，竟又拉到後座對她掀衣、脫褲。

陳男還伸狼爪摸胸部、下體，甚至性侵得逞，更全程都用手機竊錄，完事後不顧女子隻身一人，竟惡劣將她直接丟在路旁後就開車離去。

台中地院審理時，陳男坦承不諱，有女子證詞、DNA採證，驗傷及周邊監視器畫面可佐；中院勘驗陳男錄影畫面發現，陳多次和女子交談對方都沒回應或反應，後來陳撫摸、性侵時，女子雖有伸手撥弄，但仍無對話、移動身體，可見她當時已處酒醉不能抗拒狀態。

中院指出，陳身為計程車司機，理應確保乘客的乘車安全，但竟為滿足自己性慾，見女子酒醉而不能抗拒對她性侵、錄影，妨害其性自主決定權、隱私權。