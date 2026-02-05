遭控涉性侵女密友未遂 北檢傳喚「醫美教父」愛爾麗集團總裁常如山

有「醫美教父」之稱的愛爾麗集團總裁常如山，被一名女性友人指控，涉及違反其意願、意圖妨害性自主未遂，女子不堪受辱，決定報警提告，警方蒐證後將證據資料移交檢方，台北地檢署今天上午以被告身分，傳喚常如山出庭，釐清事件發生經過。

常如山在10點26分著白色外套、戴口罩抵達北檢，面對媒體詢問未表任何意見，僅由身旁的親友代為表示「不好意思」，他向法警室報到後即開庭調查。

被害人控訴，自己與常如山熟識多年，去年底她返回台南住家時，常如山於夜間去找她，她在大門外與常如山講話到一半，因故發生摩擦，沒想到常如山突然親吻她臉頰，甚至強拉她意圖侵犯，經她大聲呼救後，對方才冷靜下來鬆手，但傷害已經造成，她慎重考慮後決定不隱忍，向刑事局提告妨害性自主，由於被害人指證歷歷，警方報請北檢指揮偵辦。

據了解，常如山是愛爾麗醫療集團創辦人，集團旗下共有76家公司，事業版圖包含醫學美容、健康管理醫院、愛兒麗產後護理之家、預防醫學抗衰老中心、以及醫材儀器代理等，甚至還有地產開發事業，集團海內外合併年營業額近80億元，成為台灣新一代的富豪。

常如山多年前因大手筆「掃樓」，重金買下整棟商辦和精華區店面，因而躍上媒體版面，被稱之為神秘買家。2021年，壹傳媒公告，已與「潛在買家」簽訂意向書，擬出售台灣「蘋果新聞網」，當時市場盛傳台灣的兩大買家，分別是寶佳集團和愛爾麗集團，常如山當年也向媒體證實，自己的確正在與寶佳競爭，他認為蘋果如果切掉八卦和敏感政治，調整體質，是可以賺錢的。