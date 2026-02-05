快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

聽新聞
0:00 / 0:00

遭控涉性侵女密友未遂 北檢傳喚「醫美教父」愛爾麗集團總裁常如山

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

有「醫美教父」之稱的愛爾麗集團總裁常如山，被一名女性友人指控，涉及違反其意願、意圖妨害性自主未遂，女子不堪受辱，決定報警提告，警方蒐證後將證據資料移交檢方，台北地檢署今天上午以被告身分，傳喚常如山出庭，釐清事件發生經過。

常如山在10點26分著白色外套、戴口罩抵達北檢，面對媒體詢問未表任何意見，僅由身旁的親友代為表示「不好意思」，他向法警室報到後即開庭調查。

被害人控訴，自己與常如山熟識多年，去年底她返回台南住家時，常如山於夜間去找她，她在大門外與常如山講話到一半，因故發生摩擦，沒想到常如山突然親吻她臉頰，甚至強拉她意圖侵犯，經她大聲呼救後，對方才冷靜下來鬆手，但傷害已經造成，她慎重考慮後決定不隱忍，向刑事局提告妨害性自主，由於被害人指證歷歷，警方報請北檢指揮偵辦。

據了解，常如山是愛爾麗醫療集團創辦人，集團旗下共有76家公司，事業版圖包含醫學美容、健康管理醫院、愛兒麗產後護理之家、預防醫學抗衰老中心、以及醫材儀器代理等，甚至還有地產開發事業，集團海內外合併年營業額近80億元，成為台灣新一代的富豪。

常如山多年前因大手筆「掃樓」，重金買下整棟商辦和精華區店面，因而躍上媒體版面，被稱之為神秘買家。2021年，壹傳媒公告，已與「潛在買家」簽訂意向書，擬出售台灣「蘋果新聞網」，當時市場盛傳台灣的兩大買家，分別是寶佳集團和愛爾麗集團，常如山當年也向媒體證實，自己的確正在與寶佳競爭，他認為蘋果如果切掉八卦和敏感政治，調整體質，是可以賺錢的。

常如山長期熱心公益並大力支持警政工作，是台南市刑事警察之友會副理事長，他厭惡詐騙危害，積極與警方合作，投入「打詐民間國家隊」，協助捐贈設備及頒發刑警獎學金，以企業力量協助警方打擊犯罪。

愛爾麗集團總裁常如山被控妨害性自主，今天上午前往北檢出庭應訊。記者蕭雅娟／攝影
愛爾麗集團總裁常如山被控妨害性自主，今天上午前往北檢出庭應訊。記者蕭雅娟／攝影

醫學 提告 台南
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

婚姻非性侵擋箭牌！嘉義男離婚前夕強脫妻內褲判刑10個月

3監委遭控疑私用公務車懲處出爐 最重口頭或書面道歉

人夫灌醉女友人痛毆性侵！她醒來驚覺沒穿內褲 私處沾滿DNA

男扮女裝按摩師露臀遭控性騷 嘉義地院判免賠：姿勢變換非故意

相關新聞

遭控涉性侵女密友未遂 北檢傳喚「醫美教父」愛爾麗集團總裁常如山

有「醫美教父」之稱的愛爾麗集團總裁常如山，被一名女性友人指控，涉及違反其意願、意圖妨害性自主未遂，女子不堪受辱，決定報警...

兒少性影像放Google雲端硬碟10年 美國通報台灣警方台中男被判刑

台中林姓男子10多年前就讀高中時，從不詳網站下載兒童、少年性影像，將其中6部影片放在Google雲端硬碟持有至今，直到警...

嘉義鐵皮屋媒介賣淫「計時器精控25分鐘」 負責人4個月賺20萬遭判刑4月

嘉義縣水上鄉一處綠色鐵皮屋暗藏春色，負責人黃某自去年9月起在此媒介及容留4名女子從事性交易。為求經營效率，疑以計時器將每...

繼父從幼兒園看她長成高中少女 竟想硬來遭起訴

苗栗縣李姓男子是一名高中少女的繼父，李從少女讀幼兒園即共同生活，前年2月間，李為逞獸欲，不顧人倫，赤裸下體闖入少女房間後...

妙齡女搭UBER醉倒 慘遭司機脫褲硬上偷錄影...完事後還被丟在路邊

台中陳姓男子擔任UBER計程車司機時，半夜載1名酒醉女子回家卻趁她無法抗拒，竟在後座朝她摸胸、性侵，全程還拿手機偷錄影，...

婚姻非性侵擋箭牌！嘉義男離婚前夕強脫妻內褲判刑10個月

嘉義一名男子與妻子因討論離婚事宜發生口角，竟涉嫌強行脫去其內褲試圖性交，因見妻子驚懼哭泣中止犯行。嘉義地方法院審理，縱使...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。