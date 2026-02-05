快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

婚姻非性侵擋箭牌！嘉義男離婚前夕強脫妻內褲判刑10個月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名男子與妻子因討論離婚事宜發生口角，竟涉嫌強行脫去其內褲試圖性交，因見妻子驚懼哭泣中止犯行。嘉義地方法院審理，縱使雙方當時仍具婚姻關係，配偶的性自主權仍應受絕對尊重，依強制性交未遂罪判處男子有期徒刑10 個月。可上訴。

判決指出，男子與妻子雙方雖於2025年8月正式離婚，但在7月23日男子因不滿離婚討論過程，竟在女方住處違反其意願強行抱住對方，妻雖奮力反抗毆打男子頭部，但男子仍徒手毆打妻子後，強行褪去其外褲及內褲。隨後，因看見女方不斷哭泣發抖，才自行中止性交行為。

法院審理，男子面對感情紛爭未能理性處理，為滿足一己性欲，對配偶施加暴力並無視其性意思形成與決定之自由。法官審酌，男子在警詢及審理中均坦承犯行，且其行為屬於「己意中止」，即在客觀上仍能繼續實行時選擇放棄，並非受到外力阻礙。考量雙方案發時具備感情基礎，是因感情糾葛一時衝動失慮，且在褪去對方內褲後及時悔改、良心發現，符合情堪憫恕之要件，因此依法遞減其刑。

討論離婚引爆衝突嘉義男強脫妻內褲，官司審理坦承犯行判刑10個月。記者李宗祐／攝影
討論離婚引爆衝突嘉義男強脫妻內褲，官司審理坦承犯行判刑10個月。記者李宗祐／攝影

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

妻子 內褲 離婚
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新開幕麻辣鍋品牌嘉義店 遭網友踢爆店前水溝冒黃油環保局稽查

嘉義台灣燈會重現TECH WORLD館 卓揆：看完回國會爭回預算

嘉鳳獅子會化身一日情人 攜手華山守護嘉義16名孤老

人夫灌醉女友人痛毆性侵！她醒來驚覺沒穿內褲 私處沾滿DNA

相關新聞

遭控涉性侵女密友未遂 北檢傳喚「醫美教父」愛爾麗集團總裁常如山

有「醫美教父」之稱的愛爾麗集團總裁常如山，被一名女性友人指控，涉及違反其意願、意圖妨害性自主未遂，女子不堪受辱，決定報警...

兒少性影像放Google雲端硬碟10年 美國通報台灣警方台中男被判刑

台中林姓男子10多年前就讀高中時，從不詳網站下載兒童、少年性影像，將其中6部影片放在Google雲端硬碟持有至今，直到警...

嘉義鐵皮屋媒介賣淫「計時器精控25分鐘」 負責人4個月賺20萬遭判刑4月

嘉義縣水上鄉一處綠色鐵皮屋暗藏春色，負責人黃某自去年9月起在此媒介及容留4名女子從事性交易。為求經營效率，疑以計時器將每...

繼父從幼兒園看她長成高中少女 竟想硬來遭起訴

苗栗縣李姓男子是一名高中少女的繼父，李從少女讀幼兒園即共同生活，前年2月間，李為逞獸欲，不顧人倫，赤裸下體闖入少女房間後...

妙齡女搭UBER醉倒 慘遭司機脫褲硬上偷錄影...完事後還被丟在路邊

台中陳姓男子擔任UBER計程車司機時，半夜載1名酒醉女子回家卻趁她無法抗拒，竟在後座朝她摸胸、性侵，全程還拿手機偷錄影，...

婚姻非性侵擋箭牌！嘉義男離婚前夕強脫妻內褲判刑10個月

嘉義一名男子與妻子因討論離婚事宜發生口角，竟涉嫌強行脫去其內褲試圖性交，因見妻子驚懼哭泣中止犯行。嘉義地方法院審理，縱使...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。