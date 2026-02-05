婚姻非性侵擋箭牌！嘉義男離婚前夕強脫妻內褲判刑10個月

嘉義一名男子與妻子因討論離婚事宜發生口角，竟涉嫌強行脫去其內褲試圖性交，因見妻子驚懼哭泣中止犯行。嘉義地方法院審理，縱使雙方當時仍具婚姻關係，配偶的性自主權仍應受絕對尊重，依強制性交未遂罪判處男子有期徒刑10 個月。可上訴。

判決指出，男子與妻子雙方雖於2025年8月正式離婚，但在7月23日男子因不滿離婚討論過程，竟在女方住處違反其意願強行抱住對方，妻雖奮力反抗毆打男子頭部，但男子仍徒手毆打妻子後，強行褪去其外褲及內褲。隨後，因看見女方不斷哭泣發抖，才自行中止性交行為。

法院審理，男子面對感情紛爭未能理性處理，為滿足一己性欲，對配偶施加暴力並無視其性意思形成與決定之自由。法官審酌，男子在警詢及審理中均坦承犯行，且其行為屬於「己意中止」，即在客觀上仍能繼續實行時選擇放棄，並非受到外力阻礙。考量雙方案發時具備感情基礎，是因感情糾葛一時衝動失慮，且在褪去對方內褲後及時悔改、良心發現，符合情堪憫恕之要件，因此依法遞減其刑。 討論離婚引爆衝突嘉義男強脫妻內褲，官司審理坦承犯行判刑10個月。記者李宗祐／攝影

