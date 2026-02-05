兒少性影像放Google雲端硬碟10年 美國通報台灣警方台中男被判刑

台中林姓男子10多年前就讀高中時，從不詳網站下載兒童、少年性影像，將其中6部影片放在Google雲端硬碟持有至今，直到警方接獲美國「國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）」情資查獲，法院依兒童及少年性剝削防制條例判他2月，可上訴。

檢方查，林男自不詳網站陸續取得、持有6部兒童及少年性影像，並存放在自己的Google雲端硬碟，後來刑事局國際科、台中清水分局共組專案小組期間，2025年4月24日接獲「國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）」查獲林。

檢方訊時，林男自白坦承，表示是他2013年至2016年間就讀高中時從不詳網站下載，並且存放在Google雲端至今，另有有NCMEC報告、查扣性影像截圖可佐。

檢方也查，林男證稱他的雲端僅有個人可以觀看，並未開立共享權限予其他人，另查無其他證據證明林有將影像上傳至其他網路平台，或以其他方式供不特定人觀覽，偵結依無正當理由持有兒童或少年之性影像罪嫌起訴他。