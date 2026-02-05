聽新聞
0:00 / 0:00
兒少性影像放Google雲端硬碟10年 美國通報台灣警方台中男被判刑
台中林姓男子10多年前就讀高中時，從不詳網站下載兒童、少年性影像，將其中6部影片放在Google雲端硬碟持有至今，直到警方接獲美國「國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）」情資查獲，法院依兒童及少年性剝削防制條例判他2月，可上訴。
檢方查，林男自不詳網站陸續取得、持有6部兒童及少年性影像，並存放在自己的Google雲端硬碟，後來刑事局國際科、台中清水分局共組專案小組期間，2025年4月24日接獲「國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）」查獲林。
檢方訊時，林男自白坦承，表示是他2013年至2016年間就讀高中時從不詳網站下載，並且存放在Google雲端至今，另有有NCMEC報告、查扣性影像截圖可佐。
檢方也查，林男證稱他的雲端僅有個人可以觀看，並未開立共享權限予其他人，另查無其他證據證明林有將影像上傳至其他網路平台，或以其他方式供不特定人觀覽，偵結依無正當理由持有兒童或少年之性影像罪嫌起訴他。
台中地院審酌，林男是心智成熟之成年人，清楚相關影片都是兒童或少年，卻仍為滿足私慾自網路下載、持有，妨害兒童及少年身心健全，考量他犯後認罪、影片數量等一切情狀，依無正當理由持有兒童及少年之性影像罪判他2月，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言