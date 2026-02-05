聽新聞
0:00 / 0:00

單純偷拍兒少不構成違反意願 不能判7年以上重罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

單純<a href='/search/tagging/2/偷拍' rel='偷拍' data-rel='/2/103666' class='tag'><strong>偷拍</strong></a><a href='/search/tagging/2/兒少' rel='兒少' data-rel='/2/244225' class='tag'><strong>兒少</strong></a>性影像是否構成加重刑度要件，<a href='/search/tagging/2/最高法院' rel='最高法院' data-rel='/2/211368' class='tag'><strong>最高法院</strong></a>刑事大法庭昨統一見解終結爭議。圖／聯合報系資料照片
單純偷拍兒少性影像是否構成加重刑度要件，最高法院刑事大法庭昨統一見解終結爭議。圖／聯合報系資料照片

單純偷拍兒少性影像是否構成兒童及少年性剝削防制條例第卅六條第三項「違反本人意願」加重刑度要件，因實務見解有歧異，各法院量刑不一，最高法院刑事大法庭昨統一見解終結爭議，裁定不構成「違反意願」要件，不能判七年以上重罪，應以同條第一項論處一年以上、七年以下徒刑。

黃姓男子三年前六度在書局、超商手機偷拍七名兒少裙底和褲底，一審依同法第卅六條第一項拍攝少年性影像罪判刑兩年並宣告緩刑五年，二審認定構成「違反本人意願」要件，改依第卅六條第三項加重判四年二月徒刑。

案件上訴，最高法院刑事第七庭認為偷拍兒少性影像，應僅適用同條第一項規定，不構成「違反本人意願」加重要件，經徵詢其他各庭，有兩庭贊同刑七庭見解，有五庭不同意，另一庭表示在公共空間以手持裝置偷拍才同意。

刑七庭認為適用法律問題有原則重要性，且各庭見解分歧，提案大法庭裁判。在大法庭尚未宣示前，各地法院有多件已辯論終結的兒少性影像案，裁定再開辯論，就等大法庭一錘定音。

大法庭認為兒少自主判斷能力未健全，居於不對等權力弱勢地位，偷拍性影像侵害兒少性隱私，影響其身心健全發展，確實屬於禁止的性剝削行為，且偷拍身體隱私部位，足以造成羞恥或引起性欲，即應認定為兒少性影像，不局限以「性活動」為要件。

大法庭指出，第卅六條第一項未限制兒少知情與否要件，無論兒少是否知情，只要拍攝兒少性影像即適用此規定，偷拍也包含在內；同條第三項採「雙行為論」，意思是除拍攝兒少性影像之外，還要有「強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反意願的方法」作為要件，妨害兒少決定自由，才會適用此規定。

大法庭認為單純偷拍既沒有強暴、脅迫等手段，且被害兒少始終不知情，更沒有壓抑兒少意思自由，只能以同條第一項處罰；另若有招募、容留或媒介等行為，則適用同條第二項加重處罰，若有營利意圖，則依同條第四項再加重二分之一刑度。

大法庭也舉例，如「創意私房」偷拍兒少性影像又上網販售牟利，即依第四項規定刑度加重二分之一；台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵猥褻多名女童，並強拍性影像，依第三項規定論處七年以上徒刑。

創意私房 偷拍 兒少 最高法院 性剝削
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

大法庭認「偷拍兒少不涉違反意願」不必重罰 衛福部：偷拍均於法不容

終結亂象！大法庭重要裁定出爐 單純偷拍兒少性影像不構成7年以上重罪

台積電工程師至咖啡廳裝針孔...警擴大偵辦 他還在住家偷拍來訪女友人

影／高雄無業中年大叔電影院偷拍女子胸臀 遭人壓制扭交警方

相關新聞

單純偷拍兒少不構成違反意願 不能判7年以上重罪

單純偷拍兒少性影像是否構成兒童及少年性剝削防制條例第卅六條第三項「違反本人意願」加重刑度要件，因實務見解有歧異，各法院量...

觀察站／法律嚇阻偷拍兒少性影像 不如源頭保護

偷拍兒少性影像犯行因法律見解不同，讓「法院判決像月亮，初一十五不一樣」，不僅個案量刑落差懸殊，連同一案一、二審法院適用法...

法院見解不一！偷拍女童下體 曾判無罪

大法庭昨裁定偷拍不構成兒少性剝削條例「違反本人意願」加重刑度要件，在此之前各級法院就單純偷拍兒少私密部位是否算違反意願、...

台中色繼父逼少女口交 當洩慾對象還瞎扯她自願...強制性交判4年半

台中1名繼父明知同居女兒就讀高中，竟以凶惡態度逼她幫口交性侵，犯後還辯稱是對方是自願的，少女證稱反抗都會被揍、遭威脅，她...

台中數學老師談師生戀 又親又摸少女胸...賠償近百萬下場出爐

台中某國中數學老師任教期間和1名15歲少女談師生戀，多次開車載她外出並接吻、摸胸及下體，直到家長得知才曝光，少女也證稱老...

老爸摸外孫生殖器婆婆報警 女兒罵「曾對我做的事現在發生在小孩身上」

周姓老翁趁親家母沒在檳榔攤顧店，隔著褲子撫摸6歲外孫的生殖器，有人目擊後拍照，傳送給男童的阿嬤，阿嬤報警；男童的母親痛罵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。