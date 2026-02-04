快訊

台中色繼父逼少女口交 當洩慾對象還瞎扯她自願...強制性交判4年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名繼父明知同居女兒就讀高中，竟以凶惡態度逼她幫口交性侵，犯後還辯稱是對方是自願的，少女證稱反抗都會被揍、遭威脅，她實在太害怕才不敢第一時間報警；法院審酌相關證詞，痛斥男子將少女當成洩慾對象，依強制性交罪判他4年6月，可上訴。

檢警調查，男子2024年8月在少女升高二的暑假期間，晚上在豐原區住處內以凶惡語氣對她恫稱「妳快點幫我用」，少女心生畏懼又遭繼父壓頭逼口交。

台中地院審理時，男子否認犯行，辯稱是少女自願幫他口交，他也沒有說「你快點幫我用」等語。其辯護人說，現場是全家人可以自由進出的空間，若有其事怎可能沒異狀。

少女證稱，繼父在她小六、高一都曾性侵，她都有反抗結果就是被揍或威脅，對方還會說「不要說出去，不然你就慘了」，若不聽從後果會很慘，且還會被打後來她就慢慢不抵抗了。

少女還說，繼父心情好一點會罵她，心情不好就會打她或命半蹲，更會持藤條、木條打，遇害後也不敢跟媽媽講，同學要她去報警但仍太害怕才拒絕。少女同學則證稱，聽過她分享家庭狀況，也曾說遭繼父侵犯，其表情慌張、難過。

中院審酌，男子身為少女同居繼父，未能善盡照護、教導之責，竟將她作為發洩性慾的對象，罔顧倫常、少女身心健全，為社會道德、法理所不容，更造成其心理上難以彌補的陰影、創傷。

中院考量，男子犯後否認，未能面對己過，依成年人故意對少年犯強制性交罪判他4年6月。

台中1名繼父把高中女兒當洩慾對象性侵，法院判他4年6月。示意圖／ingimage
