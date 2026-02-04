台中數學老師談師生戀 又親又摸少女胸...賠償近百萬下場出爐

台中某國中數學老師任教期間和1名15歲少女談師生戀，多次開車載她外出並接吻、摸胸及下體，直到家長得知才曝光，少女也證稱老師雖未強迫，但自己不想那麼快；法院審酌男子賠償、捐款共108萬元調解成立，依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪判他5月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，男子2023年6月12日開車載少女到南屯區1處停車場，未違反對方意願下朝她接吻、解開衣服扣子繼續親吻胸部、頸部以此猥褻。

同月18日，男子又開車載少女到百貨公司看電影，期間伸手摸她大腿，後又在停車場親吻、親胸部，甚至手伸進褲管摸下體，後家長得知才曝光。

台中地院審理時，男子坦承不諱，並有百貨停車場監視器、路口畫面，師生間對話紀錄可佐；少女也說，她和老師交往後彼此有親密行為，老師沒對她強暴、脅迫，自己也曾用手擋，但自己不同意不代表生氣，是不想要那麼快。

台中地院審酌，男子當時和少女是師生關係，本應善盡教導責任，他也明知少女對於性行為方面智識、自主能力未成熟，卻為滿足私慾對其猥褻，影響少女身心。

中院考量，男子犯後坦承，已與少女及其家長調解成立，且已給付對方90萬元賠償、捐款18萬元給勵馨社會福利事業基金會。