快訊

引發飛機餐「神仙打架」 星宇航餐定義精品航空標竿

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

台中數學老師談師生戀 又親又摸少女胸...賠償近百萬下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某國中數學老師任教期間和1名15歲少女談師生戀，多次開車載她外出並接吻、摸胸及下體，直到家長得知才曝光，少女也證稱老師雖未強迫，但自己不想那麼快；法院審酌男子賠償、捐款共108萬元調解成立，依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪判他5月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，男子2023年6月12日開車載少女到南屯區1處停車場，未違反對方意願下朝她接吻、解開衣服扣子繼續親吻胸部、頸部以此猥褻。

同月18日，男子又開車載少女到百貨公司看電影，期間伸手摸她大腿，後又在停車場親吻、親胸部，甚至手伸進褲管摸下體，後家長得知才曝光。

台中地院審理時，男子坦承不諱，並有百貨停車場監視器、路口畫面，師生間對話紀錄可佐；少女也說，她和老師交往後彼此有親密行為，老師沒對她強暴、脅迫，自己也曾用手擋，但自己不同意不代表生氣，是不想要那麼快。

台中地院審酌，男子當時和少女是師生關係，本應善盡教導責任，他也明知少女對於性行為方面智識、自主能力未成熟，卻為滿足私慾對其猥褻，影響少女身心。

中院考量，男子犯後坦承，已與少女及其家長調解成立，且已給付對方90萬元賠償、捐款18萬元給勵馨社會福利事業基金會。

中院審理後依2個對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，各判他3月、3月，應執行5月，得易科罰金，緩刑2年。

台中數學老師和15歲女學生談師生戀，朝對方親吻、撫摸猥褻。示意圖／ingimage
台中數學老師和15歲女學生談師生戀，朝對方親吻、撫摸猥褻。示意圖／ingimage

猥褻 未成年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

17歲少女休學工作8個月遭絞碎機捲入慘死 父母哀痛無法接受

男大生要少女傳裸照、性影像...結果對方是兒童 法院開恩判緩刑

牙醫診所院長不捨助理離職 給紅包趁機環抱強吻還想「再放肆一點」

王祖賢引退22年爆復出！59歲罕賣萌少女感炸裂　真實狀態全網跪了

相關新聞

台中數學老師談師生戀 又親又摸少女胸...賠償近百萬下場出爐

台中某國中數學老師任教期間和1名15歲少女談師生戀，多次開車載她外出並接吻、摸胸及下體，直到家長得知才曝光，少女也證稱老...

老爸摸外孫生殖器婆婆報警 女兒罵「曾對我做的事現在發生在小孩身上」

周姓老翁趁親家母沒在檳榔攤顧店，隔著褲子撫摸6歲外孫的生殖器，有人目擊後拍照，傳送給男童的阿嬤，阿嬤報警；男童的母親痛罵...

擁抱是文化？外籍男突抱超商女店員 檢方點出「三不對」起訴

一名肯亞籍男子去年10月在台東東河鄉一間超商內，趁女店員不注意時，從正面把她抱了一下。男子辯稱「擁抱是他國家的社交禮節」...

人夫灌醉女友人痛毆性侵！她醒來驚覺沒穿內褲 私處沾滿DNA

台灣發生性侵案。台南1名人夫前往女性友人住所飲酒，當見到女友人爛醉如泥「斷片」後，不但要求她提供性服務，而且強行撕扯對方下半身衣物，更出手將她痛毆，最終性侵得逞。受害人向友人求救，事後才驚覺自己沒穿內褲。

性愛片傳好友炫耀！死黨翻臉後影片截圖外流 犯案手法曝光

好朋友會經常互傳訊息，甚至包括自己的私密影片，不過一旦翻臉，影像恐被利用。台灣高雄2名男子原本情同兄弟，其中1人更將自己和其他女子的性愛影片傳送給好友分享，後來2人因故交惡，接收影像的男子，竟到桃園機場經公共WiFi將該段私密影像截圖外流，不但大張旗鼓標註男方真實姓名，而且寫上「外流，要的私」等字眼。

「像草莓一樣可愛」檢察官頻騷擾女書記官 轉任彰檢檢察事務官確定

檢察官魏偕峯任職雲林地檢署時，對「像草莓一樣可愛」的女書記官有好感，4年前熱烈追求，藉故攀談，女方困擾不已，其他同事在確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。