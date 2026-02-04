擁抱是文化？外籍男突抱超商女店員 檢方點出「三不對」起訴
一名肯亞籍男子去年10月在台東東河鄉一間超商內，趁女店員不注意時，從正面把她抱了一下。男子辯稱「擁抱是他國家的社交禮節」，但檢方認為情境不對、地點不對、人也不對，最後決定依性騷擾防治法提起公訴。
起訴書指出，事件發生在超商廁所，女店員突然被抱住，當下非常害怕，甚至哭泣報警。警方調查時，被告否認性騷擾，說女店員先伸手，他只是「像朋友一樣抱一下」，而且在他的國家這是常見的禮節。
但告訴人與其他店員的證詞一致指出，擁抱來得突然且不被允許，感覺明顯違反個人界線。監視器畫面、現場照片和手繪示意圖也都佐證這點。檢方認為，被告趁對方不及反應，短暫環抱行為已違反女店員意願，屬意圖性騷擾，但時間短暫，未構成刑法上的強制猥褻。
檢方特別強調，世界各地確實有不同文化習俗，但「文化差異不能成為侵犯他人身體界線的理由」，是否違法，仍要以被害人感受和具體情境為判斷核心。
法界人士指出，這起案件即便是外籍人士有所謂的擁抱社交禮儀文化，若未經允許，也可能造成他人恐懼與不安。尊重他人的身體界線，才是最基本的禮貌。
