人夫灌醉女友人痛毆性侵！她醒來驚覺沒穿內褲 私處沾滿DNA

示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage 台灣發生性侵案。台南1名人夫前往女性友人住所飲酒，當見到女友人爛醉如泥「斷片」後，不但要求她提供性服務，而且強行撕扯對方下半身衣物，更出手將她痛毆，最終性侵得逞。受害人向友人求救，事後才驚覺自己沒穿內褲。

報告顯示受害人的私密處深處有人夫的DNA，身上亦有多處傷痕。人夫捱告後仍然辯稱2人沒有發生關係，但遭法官打臉判囚5年。

人夫強迫女友人提供性服務

台媒於今年1月報道，涉案人夫和受害人是朋友關係，案發於2022年12月3日晚上約9時，雙方相約領取年曆，於是到女方家中碰面，並在住所2樓飲酒敘舊。人夫不斷催促受害人飲酒，眼見女也不勝酒力後，人夫露出真面目，強迫她提供性服務。

受害人驚魂稍定 發現自己沒穿內褲

受害人一度拒絕，但酒後「斷片」期間，依稀記得自己跪在地上、頭髮被抓住、頭部遭到毆打、在樓梯拖行，以及人夫強行撕扯其下半身衣物。等到清醒時，受害人發現自己位於3樓，褲子遭到扯破，嚇到抓起被撕毀的褲子躲到2樓陽台，並向住在附近的友人求救。

受害人在友人的陪同下到其他單位暫避，繼而到醫院驗身，受害人沒有注意到自己衣衫不整，直到返回案發現場，才驚覺自己沒穿內褲。

受害人私密處深處有被告DNA

報告結果出爐，證實受害人私密處深處有人夫DNA，身上更有多處受傷。人夫事後捱告，案件在台南地院進行審理，男被告辯稱，當晚女方情緒不穩揚言輕生，所以他才前往陪伴，雖然承認自己有飲酒，但飲到「斷片」，清醒時已在家中，沒有使用武力逼迫女方就範，2人也沒有發生關係，但他未能解釋為何受害人的私處會有其DNA。

法官裁定罪成囚5年

法官見到案中褲頭呈現橫向V字型脫線，明顯遭外力急促猛烈拉扯，經審理後，拒絕接納被告口供，裁定「強制性交」罪成，加上被告沒有認罪或賠償，判處5年有期徒刑，全案仍可上訴。

