性愛片傳好友炫耀！死黨翻臉後影片截圖外流 犯案手法曝光

示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage 好朋友會經常互傳訊息，甚至包括自己的私密影片，不過一旦翻臉，影像恐被利用。台灣高雄2名男子原本情同兄弟，其中1人更將自己和其他女子的性愛影片傳送給好友分享，後來2人因故交惡，接收影像的男子，竟到桃園機場經公共WiFi將該段私密影像截圖外流，不但大張旗鼓標註男方真實姓名，而且寫上「外流，要的私」等字眼。受害男子報警求助，而涉案男則捱告，而法官經審理後，裁定被告違反《個人資料保護法》，判處有期徒刑5個月，但可易科罰金。

獲好友傳送性愛片 手機儲存反覆觀看

台媒於今年1月報道，受害男子和涉案黃姓男子本身是好友，受害男於2024年更將自己和其他女子的性愛影片傳送給黃男觀賞，黃男儲存在手機內反覆觀看。

利用公共WiFi截圖外流

數個月後，雙方關係生變，黃男大感不滿，決定將影片外流報復對方。黃男在facebook另行註冊帳戶，繼而前往桃園機場，利用公共WiFi上網，將受害男的性愛影片截圖，並用卡通圖案遮住受害男生殖器官，上傳至facebook，同時附上受害男真實姓名，而且寫下「外流，要的私」等字眼。

被告判囚5個月 可易科罰金

受害男瀏覽facebook時，驚見自己的私密影像遭到公開，立即向警方報案，警員經調查後拘捕黃男。案件在高雄地方法院進行審理，黃男承認罪行，賠償受害人達成和解，法官認為，黃男因交惡而轉發其他人性愛影像，嚴重侵害對方性隱私，但雙方事後和解，裁定違反《個人資料保護法》，判囚5個月，但可易科罰金，案件可上訴。

延伸閱讀：

男友當兵想索性感照！女生憂外流急問應否答應 網民一面倒這樣說

接受試管技術終懷孕！人妻驚見USB藏夫出軌性愛片 一招怒告小三

文章授權轉載自《香港01》