性交易佯想「保存影像」卻轉賣創意私房等論壇 他得女子賠80萬

男子陳宗駿透過交友網站取得一名女子生活照，佯稱願以4萬元性交易並拍攝性愛過程「供個人保存」，女子不疑有他，陳卻將影片賣給經營創意私房論壇的「老馬」、經營觸感論壇的陳紹暐與王星澤和「王華吉」等人。女子認為她的隱私、人格、就業及人際關係受毀滅性破壞，提告求償300萬元。台灣高等法院今判陳賠償80萬元確定。

高院認為肖像是個人外部形象的呈現，屬個人資料，與人的尊嚴關係密切；性影像則屬於個人生活私密領域最核心的性隱私，因此個人對於肖像及性影像的製作、公開與否以及如何使用，都有自主決定權，如果未徵得本人同意，即任意公開、散布或銷售，侵害人性尊嚴與價值。

衡酌雙方學、經歷、財產狀況，及陳宗駿意圖上網販售，以欺瞞方式取得這些影片，事後藉由網路刊登被害人生活照及影片，讓一般人可以「付費下載」而廣為散布，且難以完全移除，高院認為陳就創意私房論壇及觸感論壇的侵害行為，應各賠償被害人60萬元。